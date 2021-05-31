https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734621316.html

Эксперты назвали ошибки туристов при компактной упаковке багажа

Эксперты назвали ошибки туристов при компактной упаковке багажа - РИА Новости, 31.05.2021

Эксперты назвали ошибки туристов при компактной упаковке багажа

Эксперты рассказали о секретах правильной упаковки багажа, при которой вещи занимают как можно меньше места, сообщает Express. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T03:37

2021-05-31T03:37

2021-05-31T03:37

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали о секретах правильной упаковки багажа, при которой вещи занимают как можно меньше места, сообщает Express.Авиакомпании предъявляют строгие требования к ручной клади и багажу, взимают дополнительную плату за регистрацию чемоданов большего размера и веса. Поэтому туристы экспериментируют с разными способами компактной упаковки вещей. "Собираясь в дорогу, многие путешественники сворачивают одежду и аксессуары, чтобы сэкономить место, но делать так нужно далеко не всегда", — рассказывает владелица компании, выпускающей дорожные сумки, Николь Стрит.При упаковке одежды целесообразнее не сворачивать ее, а уложить в максимально расправленном виде. Бонус — штаны и блузки приедут в гостиницу без складок и ненужных заломов. А вот ремни рациональнее не скатывать в круг, а разложить вдоль бортов чемодана или положить на дно — это экономит свободное пространство."Обувь обычно занимает много места, но туристы все равно пытаются упаковать ее парами. Лучше размещать каждый предмет отдельно и вдоль края сумки подошвой наружу", — рекомендует Стрит. Внутрь туфель можно положить мелкие предметы — носки и украшения.Ну и самый простой совет: крупные и тяжелые предметы одежды при прохождении контроля в аэропорту лучше надеть на себя.

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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