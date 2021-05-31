https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734621316.html
Эксперты назвали ошибки туристов при компактной упаковке багажа
Эксперты назвали ошибки туристов при компактной упаковке багажа - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперты назвали ошибки туристов при компактной упаковке багажа
Эксперты рассказали о секретах правильной упаковки багажа, при которой вещи занимают как можно меньше места, сообщает Express. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:37
2021-05-31T03:37
2021-05-31T03:37
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали о секретах правильной упаковки багажа, при которой вещи занимают как можно меньше места, сообщает Express.Авиакомпании предъявляют строгие требования к ручной клади и багажу, взимают дополнительную плату за регистрацию чемоданов большего размера и веса. Поэтому туристы экспериментируют с разными способами компактной упаковки вещей. "Собираясь в дорогу, многие путешественники сворачивают одежду и аксессуары, чтобы сэкономить место, но делать так нужно далеко не всегда", — рассказывает владелица компании, выпускающей дорожные сумки, Николь Стрит.При упаковке одежды целесообразнее не сворачивать ее, а уложить в максимально расправленном виде. Бонус — штаны и блузки приедут в гостиницу без складок и ненужных заломов. А вот ремни рациональнее не скатывать в круг, а разложить вдоль бортов чемодана или положить на дно — это экономит свободное пространство."Обувь обычно занимает много места, но туристы все равно пытаются упаковать ее парами. Лучше размещать каждый предмет отдельно и вдоль края сумки подошвой наружу", — рекомендует Стрит. Внутрь туфель можно положить мелкие предметы — носки и украшения.Ну и самый простой совет: крупные и тяжелые предметы одежды при прохождении контроля в аэропорту лучше надеть на себя.
https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html
https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Эксперты рассказали о секретах правильной упаковки багажа, при которой вещи занимают как можно меньше места, сообщает
Express.
Авиакомпании предъявляют строгие требования к ручной клади и багажу, взимают дополнительную плату за регистрацию чемоданов большего размера и веса. Поэтому туристы экспериментируют с разными способами компактной упаковки вещей.
"Собираясь в дорогу, многие путешественники сворачивают одежду и аксессуары, чтобы сэкономить место, но делать так нужно далеко не всегда", — рассказывает владелица компании, выпускающей дорожные сумки, Николь Стрит.
При упаковке одежды целесообразнее не сворачивать ее, а уложить в максимально расправленном виде. Бонус — штаны и блузки приедут в гостиницу без складок и ненужных заломов.
А вот ремни рациональнее не скатывать в круг, а разложить вдоль бортов чемодана или положить на дно — это экономит свободное пространство.
"Обувь обычно занимает много места, но туристы все равно пытаются упаковать ее парами. Лучше размещать каждый предмет отдельно и вдоль края сумки подошвой наружу", — рекомендует Стрит. Внутрь туфель можно положить мелкие предметы — носки и украшения.
Ну и самый простой совет: крупные и тяжелые предметы одежды при прохождении контроля в аэропорту лучше надеть на себя.