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Медведев предложил обсудить бесплатный проезд для школьников
Медведев предложил обсудить бесплатный проезд для школьников - РИА Новости, 31.05.2021
Медведев предложил обсудить бесплатный проезд для школьников
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над идей бесплатного проезда в транспорте для школьников. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:34
2021-05-31T14:46
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над идей бесплатного проезда в транспорте для школьников."Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Они не такие простые для исполнения. Но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею ввиду введение бесплатного проезда для школьников", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".Он добавил, что эта тема очень сильно в разных регионах отличается друг от друга."Разная экономическая ситуация. Разная финансовая ситуация. Хотя я обратил внимание, в некоторых странах даже пошли на то, чтобы ввести просто бесплатный проезд. Они считают, что это выгоднее по некоторым причинам, чем, допустим, заниматься какими-то другими инфраструктурными делами", - добавил он."В отношении школьников нужно действительно подумать. При понимании того, что это региональная тема", - сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, общество

Медведев предложил обсудить бесплатный проезд для школьников

14:34 31.05.2021 (обновлено: 14:46 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВалидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над идей бесплатного проезда в транспорте для школьников.
"Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Они не такие простые для исполнения. Но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею ввиду введение бесплатного проезда для школьников", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".
Он добавил, что эта тема очень сильно в разных регионах отличается друг от друга.
"Разная экономическая ситуация. Разная финансовая ситуация. Хотя я обратил внимание, в некоторых странах даже пошли на то, чтобы ввести просто бесплатный проезд. Они считают, что это выгоднее по некоторым причинам, чем, допустим, заниматься какими-то другими инфраструктурными делами", - добавил он.
"В отношении школьников нужно действительно подумать. При понимании того, что это региональная тема", - сказал Медведев.
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