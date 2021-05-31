https://ria.ru/20210531/proezd-1734933338.html

Медведев предложил обсудить бесплатный проезд для школьников

Медведев предложил обсудить бесплатный проезд для школьников - РИА Новости, 31.05.2021

Медведев предложил обсудить бесплатный проезд для школьников

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над идей бесплатного проезда в транспорте для школьников. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:34

2021-05-31T14:34

2021-05-31T14:46

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над идей бесплатного проезда в транспорте для школьников."Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Они не такие простые для исполнения. Но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею ввиду введение бесплатного проезда для школьников", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".Он добавил, что эта тема очень сильно в разных регионах отличается друг от друга."Разная экономическая ситуация. Разная финансовая ситуация. Хотя я обратил внимание, в некоторых странах даже пошли на то, чтобы ввести просто бесплатный проезд. Они считают, что это выгоднее по некоторым причинам, чем, допустим, заниматься какими-то другими инфраструктурными делами", - добавил он."В отношении школьников нужно действительно подумать. При понимании того, что это региональная тема", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html

россия

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россия, дмитрий медведев, общество