Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210531/privivka-1734882005.html
К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт
К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт - РИА Новости, 31.05.2021
К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт
Китай к концу 2021 года способен привить от COVID-19 до 80% населения. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:56
2021-05-31T10:56
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
европа
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729599306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_36b47bbfc086ac2f26c7c3565575c3a1.jpg
МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к концу 2021 года способен привить от COVID-19 до 80% населения. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань."Как ожидается, к началу июля мы привьем 40% населения, к концу года – 80%", - отметил специалист, добавив, что при достижении показателя в 80% можно говорить о достижении группового иммунитета к COVID-19 в КНР.Ранее в мае Чжун Наньшань спрогнозировал, что на достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. По его словам, "единственный гуманный и научный путь" к достижению группового иммунитета – это массовая вакцинация. При средней эффективности вакцин в 80% по миру необходимо привить 78% населения, в Европе – 84,2%, в Азии – 78%, в Китае -72,9%, считает Чжун Наньшань. Разные требования к проценту привитых объясняются различной структурой населения по регионам.
https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733109255.html
китай
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729599306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28748069b549ac5e114fb8e9d53a9029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, китай, европа, азия

К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт

10:56 31.05.2021
 
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / China Daily
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к концу 2021 года способен привить от COVID-19 до 80% населения. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань.
"Как ожидается, к началу июля мы привьем 40% населения, к концу года – 80%", - отметил специалист, добавив, что при достижении показателя в 80% можно говорить о достижении группового иммунитета к COVID-19 в КНР.
Ранее в мае Чжун Наньшань спрогнозировал, что на достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. По его словам, "единственный гуманный и научный путь" к достижению группового иммунитета – это массовая вакцинация. При средней эффективности вакцин в 80% по миру необходимо привить 78% населения, в Европе – 84,2%, в Азии – 78%, в Китае -72,9%, считает Чжун Наньшань. Разные требования к проценту привитых объясняются различной структурой населения по регионам.
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:43Россия-Китай: Главное
В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19КитайЕвропаАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния