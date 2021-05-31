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К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт
К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт - РИА Новости, 31.05.2021
К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт
Китай к концу 2021 года способен привить от COVID-19 до 80% населения. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:56
2021-05-31T10:56
2021-05-31T10:56
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МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к концу 2021 года способен привить от COVID-19 до 80% населения. С таким прогнозом выступил ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань."Как ожидается, к началу июля мы привьем 40% населения, к концу года – 80%", - отметил специалист, добавив, что при достижении показателя в 80% можно говорить о достижении группового иммунитета к COVID-19 в КНР.Ранее в мае Чжун Наньшань спрогнозировал, что на достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года. По его словам, "единственный гуманный и научный путь" к достижению группового иммунитета – это массовая вакцинация. При средней эффективности вакцин в 80% по миру необходимо привить 78% населения, в Европе – 84,2%, в Азии – 78%, в Китае -72,9%, считает Чжун Наньшань. Разные требования к проценту привитых объясняются различной структурой населения по регионам.
https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733109255.html
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