Огненные истории: захватывающие будни пожарных от первого лица
10:00 31.05.2021 (обновлено: 10:21 31.05.2021)
Работа пожарного опасна и сложна. Сдержанные и немногословные мужчины привыкли работать в непростых условиях. В Москве за борьбу с возникающими пожарами отвечает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ). Корреспондент РИА Недвижимость пообщался с работниками Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) и узнал, как они справляются со стрессом и какие вызовы были самыми сложными.
Спасение на высоте
В обязанности работника ПСЦ входит не только тушение пожаров, но и спасение людей, причем в разных ситуациях и обстановках. Иногда приходится забираться довольно высоко, как главному специалисту Управления пожарно-спасательных сил ПСЦ Юрию Иванову.
© Фото : Департамент ГОЧСиПБГлавный специалист Управления пожарно-спасательных сил ПСЦ Юрий Иванов
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ
Главный специалист Управления пожарно-спасательных сил ПСЦ Юрий Иванов
"Каждый выезд по-своему необычен и нестандартен. Нет шаблонных моментов, каждый раз происходит что-то новое. Из запоминающихся историй могу привести случай, когда крановщику в центре Москвы стало плохо во время работы. Первым об этом узнал его коллега, который залез наверх, чтобы сменить его. Как оказалось, у крановщика случился инсульт. Он не мог самостоятельно передвигаться. Его товарищ сразу позвонил в службу 112. Так как мы были на мотоциклах, то приехали первыми. Узнав все детали ситуации, мы решили не медлить и с помощью альпинистского снаряжения снимали человека с высоты 40 метров. Зацепились за стрелу, и по внешней стороне крана я, пристегнув его к себе, спускался вниз. Носилки мы не использовали, на это не было времени. Внизу мы передали крановщика бригаде скорой помощи", – рассказал Юрий.
Другой сложный выезд был, когда на одном из пожаров ему приходилось эвакуировать из квартиры целую семью с помощью выдвижной лестницы.
"Пожар был этажом ниже, но и у них в квартире видимость была нулевая. Меня ждали сюрпризы на каждом шагу: по трехколенной лестнице я поднялся через густой дым в окно квартиры – высовываются руки с ребенком, с ним я и спустился вниз. Потом вернулся обратно, включаю освещение и вижу мужчину и женщину на последнем месяце беременности. В итоге ее аккуратно спустили тоже по трёхколенке, а мужчину наше звено ГЗДС вывело через дверь. Все были удачно эвакуированы", – вспомнил историю пожарный.
В таких случаях, указал Иванов, главное – правильный настрой, иначе не выдержишь.
"Настраиваешься так, чтобы все не пропускать через себя, потому что, если все близко к сердцу принимать, то долго не проработаешь. Могу сказать, что хуже пожара и любого ЧП – это паника. Здоровый мужик может вести себя как маленькая девочка, а может быть наоборот. Есть люди, которые замечательно реагируют, а есть те, которые теряются и совершают необдуманные вещи. Я же должен всегда сохранять спокойствие", – заключил он.
Театральное представление
Пилот пожарного вертолета Московского авиационного центра Сергей Козуля видит пожары не изнутри, а сверху. Впрочем, от этого его работа не становится проще, особенно если пожар происходит в городе, в условиях плотной застройки.
© Фото : Департамент ГОЧСиПБПилот пожарного вертолета Московского авиационного центра Сергей Козуля
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ
Пилот пожарного вертолета Московского авиационного центра Сергей Козуля
"В мае 2005 года в центре Москвы загорелось здание театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Работа требовала точного слива воды, чтобы не были повреждены соседние здания. Внесла коррективы и близость объекта к Кремлю, ведь там запретная для полетов зона. Нужно было продумать все: построение маршрута захода, забор воды и так далее. Воду набирали в Москве-реке между двумя мостами, а это непросто, потому что для этого вертолету необходимо набрать скорость. Контроль должен быть предельный. Интенсивность пожара была высокой, а работа над самим очагом пожара происходила на малых скоростях. В итоге все получилось", – рассказал Козуля.
Еще один пожар, который запомнился летчику, произошел в 2017 году на северо-западе Москвы, где заполыхал торговый комплекс "Синдика". Ситуация осложнялась тем, что там было много строительных материалов.
"Интенсивность пожара была большая, начали тушить вечером и закончили следующей ночью. Пожар был большой по площади. Освещенности никакой. К тому же были препятствия (столбы, ЛЭП), которые пришлось обходить ночью, мы их специально запоминали днем. Наш вертолет работал над очень крупным и высоким очагом пожара. Там горели смазочные и строительные материалы, поэтому высота пламени была большая и пожарные внизу не могли подступиться из-за высокой температуры. Мы сверху начали сбивать основные очаги, в итоге температура снизилась, и коллеги с земли уже подключились к тушению", – поделился историей летчик.
Тактическая выносливость
Для спасателей и пожарных важна не только крепкая нервная система, но и физические данные. Именно они пригодились пожарному Виктору Седову, когда в ТиНАО загорелась квартира на 24-м этаже.
© Фото : Департамент ГОЧСиПБПожарный Виктор Седов
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ
Пожарный Виктор Седов
"Это произошло в жилом доме в городе Московский. Дым шел из двух окон, при этом была угроза перехода пламени на этаж выше. Соответственно, лифты в доме отключились и мы шли пешком наверх со всем снаряжением. То есть к весу каждого из нас прибавилось еще по 40 килограммов. В такой ситуации самое сложное – быстро подняться и при этом рассчитать силы. Чтобы не потерять время наверху при спасении людей, если вдруг захочешь отдышаться", – рассказал Виктор.
Немалую роль в его работе играет и оперативность реагирования.
"В 2018 году в деревне Картмазово загорелся пансионат для пожилых людей. Подъезды туда очень зауженные, и адрес дали неточный. Мы на автолестнице оказались ближе всех к месту ЧП и сразу приступили к спасению людей. Тогда спасли 25 человек. Все живы-здоровы", – поделился историей пожарный.