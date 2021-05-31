https://ria.ru/20210531/pozharnye-1734611422.html

Огненные истории: захватывающие будни пожарных от первого лица

Огненные истории: захватывающие будни пожарных от первого лица - РИА Новости, 31.05.2021

Огненные истории: захватывающие будни пожарных от первого лица

Работа пожарного опасна и сложна. Сдержанные и немногословные мужчины привыкли работать в непростых условиях. В Москве за борьбу с возникающими пожарами... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:00

2021-05-31T10:00

2021-05-31T10:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

гочсипб

тинао

московский авиационный центр

москва

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Работа пожарного опасна и сложна. Сдержанные и немногословные мужчины привыкли работать в непростых условиях. В Москве за борьбу с возникающими пожарами отвечает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ). Корреспондент РИА Недвижимость пообщался с работниками Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) и узнал, как они справляются со стрессом и какие вызовы были самыми сложными.Спасение на высотеВ обязанности работника ПСЦ входит не только тушение пожаров, но и спасение людей, причем в разных ситуациях и обстановках. Иногда приходится забираться довольно высоко, как главному специалисту Управления пожарно-спасательных сил ПСЦ Юрию Иванову.Другой сложный выезд был, когда на одном из пожаров ему приходилось эвакуировать из квартиры целую семью с помощью выдвижной лестницы.В таких случаях, указал Иванов, главное – правильный настрой, иначе не выдержишь."Настраиваешься так, чтобы все не пропускать через себя, потому что, если все близко к сердцу принимать, то долго не проработаешь. Могу сказать, что хуже пожара и любого ЧП – это паника. Здоровый мужик может вести себя как маленькая девочка, а может быть наоборот. Есть люди, которые замечательно реагируют, а есть те, которые теряются и совершают необдуманные вещи. Я же должен всегда сохранять спокойствие", – заключил он.Театральное представлениеПилот пожарного вертолета Московского авиационного центра Сергей Козуля видит пожары не изнутри, а сверху. Впрочем, от этого его работа не становится проще, особенно если пожар происходит в городе, в условиях плотной застройки.Еще один пожар, который запомнился летчику, произошел в 2017 году на северо-западе Москвы, где заполыхал торговый комплекс "Синдика". Ситуация осложнялась тем, что там было много строительных материалов.Тактическая выносливостьДля спасателей и пожарных важна не только крепкая нервная система, но и физические данные. Именно они пригодились пожарному Виктору Седову, когда в ТиНАО загорелась квартира на 24-м этаже.Немалую роль в его работе играет и оперативность реагирования."В 2018 году в деревне Картмазово загорелся пансионат для пожилых людей. Подъезды туда очень зауженные, и адрес дали неточный. Мы на автолестнице оказались ближе всех к месту ЧП и сразу приступили к спасению людей. Тогда спасли 25 человек. Все живы-здоровы", – поделился историей пожарный.

https://realty.ria.ru/20210503/bezopasnost-1729973138.html

https://ria.ru/20210405/spasateli-1603994305.html

тинао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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