https://ria.ru/20210531/pogoda-1734922368.html

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 31.05.2021

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

В Московской области 1 и 2 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщил подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:44

2021-05-31T13:44

2021-05-31T13:45

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

общество

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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в июне

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московской области 1 и 2 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщил подмосковный главк МЧС."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 1 и 2 июня местами по Московской области ожидаются заморозки -2... 0 градусов", - говорится в сообщении.В связи с этим спасатели рекомендуют не выходить на улицу людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Пешеходам в МЧС советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям же, как говорится в сообщении, необходимо снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних маневров и помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко."Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге", - добавили в подмосковном главке министерства.

https://ria.ru/20210530/pogoda-1734805528.html

московская область (подмосковье)

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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество