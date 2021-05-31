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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках - РИА Новости, 31.05.2021
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
В Московской области 1 и 2 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщил подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:44
2021-05-31T13:45
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в июне
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московской области 1 и 2 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщил подмосковный главк МЧС."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 1 и 2 июня местами по Московской области ожидаются заморозки -2... 0 градусов", - говорится в сообщении.В связи с этим спасатели рекомендуют не выходить на улицу людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Пешеходам в МЧС советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям же, как говорится в сообщении, необходимо снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних маневров и помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко."Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге", - добавили в подмосковном главке министерства.
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

13:44 31.05.2021 (обновлено: 13:45 31.05.2021)
 
CC0 / jill111 / Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
CC0 / jill111 /
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московской области 1 и 2 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщил подмосковный главк МЧС.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 1 и 2 июня местами по Московской области ожидаются заморозки -2... 0 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели рекомендуют не выходить на улицу людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Пешеходам в МЧС советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям же, как говорится в сообщении, необходимо снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних маневров и помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.
"Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге", - добавили в подмосковном главке министерства.
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