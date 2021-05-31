https://ria.ru/20210531/pogoda-1734862903.html

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны - РИА Новости, 31.05.2021

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:06

2021-05-31T08:06

2021-05-31T08:06

александр синенков

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице плюс 13-15, по области - плюс 11-16. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20210530/pogoda-1734805528.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, центр "фобос", москва, общество