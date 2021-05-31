Подростку, избившему школьника под Калининградом, предъявили обвинение
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Семнадцатилетнему подростку, который избил своего 14-летнего знакомого на улице в городе Черняховске Калининградской области, предъявили обвинение по статье о покушении на убийство и заключили под стражу, сообщила журналистам представитель следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
Видео, на котором один подросток жестоко избивает другого и не останавливается, даже когда тот лежит на земле без движения, попало в соцсети. Как сообщили ранее в прокуратуре, инцидент произошел 22 мая, но уголовное дело при наличии достаточных признаков состава преступления было возбуждено только 28 мая по требованию прокурора города Черняховска. По данным СМИ, молодой человек, который наносил удары, сын депутата черняховского окружного совета.
"В настоящее время с учётом установленных следователями регионального управления Следственного комитета обстоятельств 17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Сегодня судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.
В пятницу в отношении 17-летнего подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Тогда же общественным резонансом прокурор Черняховска изъял уголовное дело из органов полиции и передал для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Калининградской области.