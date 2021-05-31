https://ria.ru/20210531/podrostok-1735004521.html

Подростку, избившему школьника под Калининградом, предъявили обвинение

Подростку, избившему школьника под Калининградом, предъявили обвинение - РИА Новости, 31.05.2021

Подростку, избившему школьника под Калининградом, предъявили обвинение

Семнадцатилетнему подростку, который избил своего 14-летнего знакомого на улице в городе Черняховске Калининградской области, предъявили обвинение по статье о... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T20:00

2021-05-31T20:00

2021-05-31T20:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

черняховск

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Семнадцатилетнему подростку, который избил своего 14-летнего знакомого на улице в городе Черняховске Калининградской области, предъявили обвинение по статье о покушении на убийство и заключили под стражу, сообщила журналистам представитель следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.Видео, на котором один подросток жестоко избивает другого и не останавливается, даже когда тот лежит на земле без движения, попало в соцсети. Как сообщили ранее в прокуратуре, инцидент произошел 22 мая, но уголовное дело при наличии достаточных признаков состава преступления было возбуждено только 28 мая по требованию прокурора города Черняховска. По данным СМИ, молодой человек, который наносил удары, сын депутата черняховского окружного совета.В пятницу в отношении 17-летнего подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Тогда же общественным резонансом прокурор Черняховска изъял уголовное дело из органов полиции и передал для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Калининградской области.

https://ria.ru/20210526/musor-1734293241.html

россия

калининградская область

черняховск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, черняховск, происшествия