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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210531/perminova-1734894474.html
На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц
На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц - РИА Новости, 31.05.2021
На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц
Вопросы налогообложения, доходов физлиц в рамках общей налоговой повестки будут обсуждаться в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сказала РИА... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:45
2021-05-31T11:49
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Вопросы налогообложения, доходов физлиц в рамках общей налоговой повестки будут обсуждаться в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сказала РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Елена Перминова.Ранее в Общественной палате РФ предложили увеличить "Налог на богатых" до 18%. Вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, такое мнение высказал РИА Новости член ОП Евгений Нифантьев."Эти темы требуют обсуждения", - отметила она.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц

11:45 31.05.2021 (обновлено: 11:49 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова
Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Вопросы налогообложения, доходов физлиц в рамках общей налоговой повестки будут обсуждаться в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сказала РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Елена Перминова.
Ранее в Общественной палате РФ предложили увеличить "Налог на богатых" до 18%. Вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, такое мнение высказал РИА Новости член ОП Евгений Нифантьев.
"Это предложение хорошее. Вопросы проработки направлений налоговой политики РФ, в том числе и в плане налогов на доходы физлиц, будут обсуждаться в ходе Петербургского международного экономического форума", - сказала Перминова.
"Эти темы требуют обсуждения", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 14:23Петербургский международный экономический форум
СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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