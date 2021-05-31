https://ria.ru/20210531/perminova-1734894474.html

На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц

На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц - РИА Новости, 31.05.2021

На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц

Вопросы налогообложения, доходов физлиц в рамках общей налоговой повестки будут обсуждаться в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сказала РИА... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:45

2021-05-31T11:45

2021-05-31T11:49

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Вопросы налогообложения, доходов физлиц в рамках общей налоговой повестки будут обсуждаться в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сказала РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Елена Перминова.Ранее в Общественной палате РФ предложили увеличить "Налог на богатых" до 18%. Вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, такое мнение высказал РИА Новости член ОП Евгений Нифантьев."Эти темы требуют обсуждения", - отметила она.

https://ria.ru/20210530/putin-1734807341.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика