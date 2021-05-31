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На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц
На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц - РИА Новости, 31.05.2021
На ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц
Вопросы налогообложения, доходов физлиц в рамках общей налоговой повестки будут обсуждаться в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сказала РИА... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:45
2021-05-31T11:45
2021-05-31T11:49
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Вопросы налогообложения, доходов физлиц в рамках общей налоговой повестки будут обсуждаться в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сказала РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Елена Перминова.Ранее в Общественной палате РФ предложили увеличить "Налог на богатых" до 18%. Вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, такое мнение высказал РИА Новости член ОП Евгений Нифантьев."Эти темы требуют обсуждения", - отметила она.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика