https://ria.ru/20210531/patrulirovanie-1735014900.html
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо - РИА Новости, 31.05.2021
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T22:12
2021-05-31T22:12
2021-05-31T22:12
война в сирии
россия
турция
сирия
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джаких-Эль-Фаукани до Телль-Шайр и обратно", - сказал Карпов на брифинге.
https://ria.ru/20210529/sanktsii-1734728684.html
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