https://ria.ru/20210531/patrulirovanie-1735014900.html

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо - РИА Новости, 31.05.2021

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T22:12

2021-05-31T22:12

2021-05-31T22:12

война в сирии

россия

турция

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:120:1276:838_1920x0_80_0_0_75c036fb1cdc68927bb6dfe52081d9ac.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джаких-Эль-Фаукани до Телль-Шайр и обратно", - сказал Карпов на брифинге.

https://ria.ru/20210529/sanktsii-1734728684.html

россия

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, сирия, в мире