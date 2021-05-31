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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210531/patrulirovanie-1735014900.html
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо - РИА Новости, 31.05.2021
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T22:12
2021-05-31T22:12
война в сирии
россия
турция
сирия
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джаких-Эль-Фаукани до Телль-Шайр и обратно", - сказал Карпов на брифинге.
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россия, турция, сирия, в мире

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

22:12 31.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джаких-Эль-Фаукани до Телль-Шайр и обратно", - сказал Карпов на брифинге.
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