https://ria.ru/20210531/pasport-1734989044.html

МВД России поможет матери погибшего в Донбассе ребенка получить паспорт

МВД России поможет матери погибшего в Донбассе ребенка получить паспорт - РИА Новости, 31.05.2021

МВД России поможет матери погибшего в Донбассе ребенка получить паспорт

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев взял на контроль ситуацию с матерью погибшего в Донбассе мальчика, которая не может получить российское гражданство, следует... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:32

2021-05-31T18:32

2021-05-31T19:36

россия

ирина волк

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир колокольцев

оон

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев взял на контроль ситуацию с матерью погибшего в Донбассе мальчика, которая не может получить российское гражданство, следует из комментария официального представителя ведомства Ирины Волк.Сюжет о Екатерине Дмитриевой, маме погибшего несколько месяцев назад в Донбассе пятилетнего мальчика, которой из-за бюрократических проволочек не выдают вид на жительство и российское гражданство, вышел на телеканале "Россия 24".Официальные документы особенно нужны девушке для получения медицинской помощи в России. Как утверждалось в сюжете, она подала бумаги для получения гражданства по программе воссоединения с семьей, так как в Москве у нее живет бабушка, но их, как отмечали журналисты, не хватило. На руках у нее есть старый украинский паспорт и новый, выданный самопровозглашенной ДНР."Мы сейчас собираем документы как раз на паспорт, я готовлюсь получать вид на жительство. Ну, а там посмотрим - даст бог, все сладится, буду надеяться. ... Я хочу получить российский паспорт, российское гражданство, чтобы дальше строить свою семью здесь уже, в безопасности, в спокойствии. Война это страшно. Теперь мне хочется быть подальше от этого всего", - говорила Дмитриева в сюжете телеканала.По ее словам, 1 июня девушку пригласили на прием в территориальное подразделение по вопросам миграции в Москве, где ей "будет оказано содействие в приобретении российского гражданства".Ребенок погиб 2 апреля в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника в поселке Александровское в окрестностях Донецка. Факт гибели РИА Новости подтверждали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир колокольцев, оон, в мире