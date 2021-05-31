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МВД России поможет матери погибшего в Донбассе ребенка получить паспорт
МВД России поможет матери погибшего в Донбассе ребенка получить паспорт - РИА Новости, 31.05.2021
МВД России поможет матери погибшего в Донбассе ребенка получить паспорт
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев взял на контроль ситуацию с матерью погибшего в Донбассе мальчика, которая не может получить российское гражданство, следует... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:32
2021-05-31T19:36
россия
ирина волк
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир колокольцев
оон
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев взял на контроль ситуацию с матерью погибшего в Донбассе мальчика, которая не может получить российское гражданство, следует из комментария официального представителя ведомства Ирины Волк.Сюжет о Екатерине Дмитриевой, маме погибшего несколько месяцев назад в Донбассе пятилетнего мальчика, которой из-за бюрократических проволочек не выдают вид на жительство и российское гражданство, вышел на телеканале "Россия 24".Официальные документы особенно нужны девушке для получения медицинской помощи в России. Как утверждалось в сюжете, она подала бумаги для получения гражданства по программе воссоединения с семьей, так как в Москве у нее живет бабушка, но их, как отмечали журналисты, не хватило. На руках у нее есть старый украинский паспорт и новый, выданный самопровозглашенной ДНР."Мы сейчас собираем документы как раз на паспорт, я готовлюсь получать вид на жительство. Ну, а там посмотрим - даст бог, все сладится, буду надеяться. ... Я хочу получить российский паспорт, российское гражданство, чтобы дальше строить свою семью здесь уже, в безопасности, в спокойствии. Война это страшно. Теперь мне хочется быть подальше от этого всего", - говорила Дмитриева в сюжете телеканала.По ее словам, 1 июня девушку пригласили на прием в территориальное подразделение по вопросам миграции в Москве, где ей "будет оказано содействие в приобретении российского гражданства".Ребенок погиб 2 апреля в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника в поселке Александровское в окрестностях Донецка. Факт гибели РИА Новости подтверждали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
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россия, ирина волк, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир колокольцев, оон, в мире

МВД России поможет матери погибшего в Донбассе ребенка получить паспорт

18:32 31.05.2021 (обновлено: 19:36 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев взял на контроль ситуацию с матерью погибшего в Донбассе мальчика, которая не может получить российское гражданство, следует из комментария официального представителя ведомства Ирины Волк.
Сюжет о Екатерине Дмитриевой, маме погибшего несколько месяцев назад в Донбассе пятилетнего мальчика, которой из-за бюрократических проволочек не выдают вид на жительство и российское гражданство, вышел на телеканале "Россия 24".
Официальные документы особенно нужны девушке для получения медицинской помощи в России. Как утверждалось в сюжете, она подала бумаги для получения гражданства по программе воссоединения с семьей, так как в Москве у нее живет бабушка, но их, как отмечали журналисты, не хватило. На руках у нее есть старый украинский паспорт и новый, выданный самопровозглашенной ДНР.
"Мы сейчас собираем документы как раз на паспорт, я готовлюсь получать вид на жительство. Ну, а там посмотрим - даст бог, все сладится, буду надеяться. ... Я хочу получить российский паспорт, российское гражданство, чтобы дальше строить свою семью здесь уже, в безопасности, в спокойствии. Война это страшно. Теперь мне хочется быть подальше от этого всего", - говорила Дмитриева в сюжете телеканала.
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"Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев взял на личный контроль вопрос, связанный с приобретением российского гражданства Екатериной Дмитриевой... Представители ГУВМ [Главного управления по вопросам миграции] МВД России связались с Екатериной Дмитриевой. Ранее девушка в миграционные подразделения МВД России по вопросу приобретения российского гражданства не обращалась", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По ее словам, 1 июня девушку пригласили на прием в территориальное подразделение по вопросам миграции в Москве, где ей "будет оказано содействие в приобретении российского гражданства".
Ребенок погиб 2 апреля в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника в поселке Александровское в окрестностях Донецка. Факт гибели РИА Новости подтверждали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
 
РоссияИрина ВолкЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир КолокольцевООНВ мире
 
 
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