https://ria.ru/20210531/oruzhie-1734907692.html

Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки"

Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки" - РИА Новости, 31.05.2021

Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки"

Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника с криками броситься наутек в противоположном направлении. Об этом пишет канадский портал HotCars. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:42

2021-05-31T12:42

2021-05-31T13:52

ми-28нм

вертолеты россии

роствертол

ми-28

канада

безопасность

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В Канаде назвали российское оружие, от которого враги "бегут наутек"

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника с криками броситься наутек в противоположном направлении. Об этом пишет канадский портал HotCars.Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия — один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей."Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме — МиГ-21", — пояснил он.Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага "убегать, как девчонка".По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи. Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13 процентов и крейсерскую — до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий "может решить вопрос жизни и смерти" для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника — расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач: от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал воздушного судна входит целый набор управляемых ракет. Броня машины способна защитить экипаж от снарядов калибра до 20 миллиметров.

https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733972079.html

https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ми-28нм, вертолеты россии, роствертол, ми-28, канада, безопасность