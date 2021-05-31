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Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки"
Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки" - РИА Новости, 31.05.2021
Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки"
Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника с криками броситься наутек в противоположном направлении. Об этом пишет канадский портал HotCars. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:42
2021-05-31T13:52
ми-28нм
вертолеты россии
роствертол
ми-28
канада
безопасность
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В Канаде назвали российское оружие, от которого враги "бегут наутек"
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника с криками броситься наутек в противоположном направлении. Об этом пишет канадский портал HotCars.Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия — один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей."Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме — МиГ-21", — пояснил он.Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага "убегать, как девчонка".По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи. Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13 процентов и крейсерскую — до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий "может решить вопрос жизни и смерти" для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника — расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач: от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал воздушного судна входит целый набор управляемых ракет. Броня машины способна защитить экипаж от снарядов калибра до 20 миллиметров.
https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733972079.html
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ми-28нм, вертолеты россии, роствертол, ми-28, канада, безопасность

Названо российское оружие, от которого враги "убегают, как девчонки"

12:42 31.05.2021 (обновлено: 13:52 31.05.2021)
 
© Фото : Григорий Ш. / RussianPlanes.netМи-28НМ
Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Григорий Ш. / RussianPlanes.net
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника с криками броситься наутек в противоположном направлении. Об этом пишет канадский портал HotCars.
Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия — один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.
"Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме — МиГ-21", — пояснил он.
Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага "убегать, как девчонка".
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По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.

"Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурь или любых других неблагоприятных погодных условий", — пишет автор.

Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13 процентов и крейсерскую — до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий "может решить вопрос жизни и смерти" для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.
Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника — расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.
Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач: от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал воздушного судна входит целый набор управляемых ракет. Броня машины способна защитить экипаж от снарядов калибра до 20 миллиметров.
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Ми-28НМВертолеты РоссииРоствертолМи-28КанадаБезопасность
 
 
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