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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210531/oruzhie-1734897064.html
Священник рассказал, какое оружие будут освящать в РПЦ
Священник рассказал, какое оружие будут освящать в РПЦ - РИА Новости, 31.05.2021
Священник рассказал, какое оружие будут освящать в РПЦ
Одобренный Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ) документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" допускает... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:01
2021-05-31T12:01
религия и мировоззрение
московский патриархат
земля
русская православная церковь
совет европы
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Одобренный Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ) документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" допускает благословение личного оружия, для остальных же его видов предполагается окропление святой водой, рассказал в интервью РИА Новости член присутствия, представитель Московского патриархата при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).Благословение и освящение оружия, с которым воин лично сражается - это не только существовавшая длительное время традиция, но и непростая богословская тема, считает Рябых. Эта практика с развитием военной техники автоматически была перенесена и на ее новые виды, и специального церковного постановления в изменившихся условиях не появилось. "Однако в истории чем дальше, тем более смертоносным стало оружие: появилось ядерное, химическое, бактериологическое и прочее. Неужели мы должны распространять чины благословения личного оружия на эти страшные средства разрушения и поражения, от которых может погибнуть все живое на Земле?" - добавил он, отметив, что даже боевые награды присваиваются именно военнослужащим, а не оружию или боевой технике.Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете.Пленарные заседания Межсоборного присутствия прошли с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Все рассмотренные на нем документы, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей, были с поправками одобрены для представления Архиерейскому собору РПЦ. Ранее Священный синод РПЦ назначил проведение Архиерейского собора на 15-18 ноября 2021 года.Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.
https://ria.ru/20210528/osvyaschenie-1734657904.html
https://ria.ru/20210505/episkop-1731139485.html
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московский патриархат, земля, русская православная церковь, совет европы, москва

Священник рассказал, какое оружие будут освящать в РПЦ

12:01 31.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОсвящение ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11"
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Одобренный Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ) документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" допускает благословение личного оружия, для остальных же его видов предполагается окропление святой водой, рассказал в интервью РИА Новости член присутствия, представитель Московского патриархата при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).
"Он утверждает продолжение практики благословения воинов на защиту ближних и Отечества, допускает благословение личного оружия (например, кортика или сабли), но для остальных видов оружия предлагает только окропление святой водой. Это действие не придает сакральный характер оружию, но может оградить его носителей от чрезмерного и злонамеренного использования, противоречащего воинскому долгу и чести", - сказал архимандрит.
Благословение и освящение оружия, с которым воин лично сражается - это не только существовавшая длительное время традиция, но и непростая богословская тема, считает Рябых. Эта практика с развитием военной техники автоматически была перенесена и на ее новые виды, и специального церковного постановления в изменившихся условиях не появилось. "Однако в истории чем дальше, тем более смертоносным стало оружие: появилось ядерное, химическое, бактериологическое и прочее. Неужели мы должны распространять чины благословения личного оружия на эти страшные средства разрушения и поражения, от которых может погибнуть все живое на Земле?" - добавил он, отметив, что даже боевые награды присваиваются именно военнослужащим, а не оружию или боевой технике.
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-02 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 18:58Религия и мировоззрение
РПЦ намерена отказаться от освящения оружия
Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете.
Пленарные заседания Межсоборного присутствия прошли с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Все рассмотренные на нем документы, посвященные благословению православных на исполнение воинского долга, неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, разрешенным и запрещенным священникам профессиям и дисциплинарным наказаниям для священнослужителей, были с поправками одобрены для представления Архиерейскому собору РПЦ. Ранее Священный синод РПЦ назначил проведение Архиерейского собора на 15-18 ноября 2021 года.
Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.
Епископ Савватий (Загребельный) - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 13:00Религия и мировоззрение
Епископ Савватий об освящении ОМУ: нужно прислушиваться к народу
 
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