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Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов
Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов - РИА Новости, 31.05.2021
Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов
7 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА, приуроченная к Всемирному дню океанов, отмечаемому 8 июня.
2021-05-31T17:08
2021-05-31T17:08
2021-05-31T17:08
анонсы
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Задать вопросКаковы объемы полезных для человечества ресурсов мирового океана? К чему может привести смещение океанских течений? Насколько близка точка невозврата в загрязнении мирового океана?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов
7 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА, приуроченная к Всемирному дню океанов, отмечаемому 8 июня.