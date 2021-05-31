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Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов

Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов - РИА Новости, 31.05.2021

Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов

7 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА, приуроченная к Всемирному дню океанов, отмечаемому 8 июня.

2021-05-31T17:08

2021-05-31T17:08

2021-05-31T17:08

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Задать вопросКаковы объемы полезных для человечества ресурсов мирового океана? К чему может привести смещение океанских течений? Насколько близка точка невозврата в загрязнении мирового океана?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы