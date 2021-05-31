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"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине
"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине - РИА Новости, 31.05.2021
"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине
Очевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком".
2021-05-31T09:40
2021-05-31T09:40
2021-05-31T09:43
стрельба в екатеринбурге
видео
происшествия
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Бахадыр Муйдинов, работающий в местном магазине, рассказал, что выстрелы начали раздаваться около 19:45, когда многие гуляли на улице с детьми, возвращались с работы. По словам соседки, мужчина переехал в дом 31 по улице Бородина со своей женой около 20 лет назад, всегда был отзывчивым и вежливым. Она добавила, что, услышав выстрел, сначала приняла его за взрыв газового баллона или звук лопнувшей покрышки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине
Очевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком".
Бахадыр Муйдинов, работающий в местном магазине, рассказал, что выстрелы начали раздаваться около 19:45, когда многие гуляли на улице с детьми, возвращались с работы.
По словам соседки, мужчина переехал в дом 31 по улице Бородина со своей женой около 20 лет назад, всегда был отзывчивым и вежливым. Она добавила, что, услышав выстрел, сначала приняла его за взрыв газового баллона или звук лопнувшей покрышки.
2021-05-31T09:40
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PT0M52S
РИА Новости
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видео, стрельба в екатеринбурге, видео, происшествия
"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине
09:40 31.05.2021 (обновлено: 09:43 31.05.2021)
Очевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком".