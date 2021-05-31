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"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине

"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине - РИА Новости, 31.05.2021

"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине

Очевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком".

2021-05-31T09:40

2021-05-31T09:40

2021-05-31T09:43

стрельба в екатеринбурге

видео

происшествия

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Бахадыр Муйдинов, работающий в местном магазине, рассказал, что выстрелы начали раздаваться около 19:45, когда многие гуляли на улице с детьми, возвращались с работы. По словам соседки, мужчина переехал в дом 31 по улице Бородина со своей женой около 20 лет назад, всегда был отзывчивым и вежливым. Она добавила, что, услышав выстрел, сначала приняла его за взрыв газового баллона или звук лопнувшей покрышки.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине Очевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком". Бахадыр Муйдинов, работающий в местном магазине, рассказал, что выстрелы начали раздаваться около 19:45, когда многие гуляли на улице с детьми, возвращались с работы. По словам соседки, мужчина переехал в дом 31 по улице Бородина со своей женой около 20 лет назад, всегда был отзывчивым и вежливым. Она добавила, что, услышав выстрел, сначала приняла его за взрыв газового баллона или звук лопнувшей покрышки. 2021-05-31T09:40 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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