Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/obyasnenie-1734881227.html
NI объяснил, почему США должны занять сторону России в ситуации с Украиной
NI объяснил, почему США должны занять сторону России в ситуации с Украиной - РИА Новости, 31.05.2021
NI объяснил, почему США должны занять сторону России в ситуации с Украиной
США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:51
2021-05-31T11:50
россия
виктор медведчук
петр порошенко
виктория нуланд
владимир зеленский
барак обама
виктор янукович
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В США объяснили, почему нужно занять сторону России в ситуации с Украиной
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591575141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c417ee7ef23f1217e9e805078d52f93.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица Соединенных Штатов очень любят изображать это государство со смелой демократией, которое страдает от агрессии со стороны "авторитарной России". Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия украинского президента Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки. Он приводит в качестве примера закрытие в стране нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука — его эксперт назвал главным критиком лидера Украины.Карпентер считает, что Киев не стоит рассматривать в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов."Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма", — пишет журналист.Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что "мошеннические" действия Вашингтона можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан в 2014 году.Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство. При этом американские лидеры называли вспыхнувшие протесты "продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича".Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.Тем не менее ситуация при Зеленском стала только хуже, заключил Карпентер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ukraina-1734601567.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/krym-1733380459.html
https://ria.ru/20210518/voyna-1732732339.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591575141_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae3476aabfdeab56effa7c53df98bd32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктор медведчук, петр порошенко, виктория нуланд, владимир зеленский, барак обама, виктор янукович, сша, украина, в мире

NI объяснил, почему США должны занять сторону России в ситуации с Украиной

10:51 31.05.2021 (обновлено: 11:50 31.05.2021)
 
© AP Photo / Dmitry LovetskyАктивист проевропейского союза укрепляет украинский герб и флаг на металлической основе разрушенной елки во время митинга на площади Независимости в Киеве
Активист проевропейского союза укрепляет украинский герб и флаг на металлической основе разрушенной елки во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица Соединенных Штатов очень любят изображать это государство со смелой демократией, которое страдает от агрессии со стороны "авторитарной России". Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
Американские флаги на избирательном участке в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 15:09Сказано в эфире
"Клубок страстей". Эксперт о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия украинского президента Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки.
Он приводит в качестве примера закрытие в стране нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука — его эксперт назвал главным критиком лидера Украины.
Карпентер считает, что Киев не стоит рассматривать в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов.
"Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма", — пишет журналист.
Суда во главе с фрегатом Херсонес во время торжественного выхода из Севастопольской бухты - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:35Сказано в эфире
Политолог: США поспособствовали потере Украиной Крыма
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что "мошеннические" действия Вашингтона можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство. При этом американские лидеры называли вспыхнувшие протесты "продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича".
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Зеленском стала только хуже, заключил Карпентер.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 04:41
В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
 
РоссияВиктор МедведчукПетр ПорошенкоВиктория НуландВладимир ЗеленскийБарак ОбамаВиктор ЯнуковичСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки Сапеги
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
Лента новостейМолния