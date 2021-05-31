https://ria.ru/20210531/obyasnenie-1734881227.html

NI объяснил, почему США должны занять сторону России в ситуации с Украиной

NI объяснил, почему США должны занять сторону России в ситуации с Украиной - РИА Новости, 31.05.2021

NI объяснил, почему США должны занять сторону России в ситуации с Украиной

США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:51

2021-05-31T10:51

2021-05-31T11:50

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виктор медведчук

петр порошенко

виктория нуланд

владимир зеленский

барак обама

виктор янукович

сша

украина

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В США объяснили, почему нужно занять сторону России в ситуации с Украиной

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица Соединенных Штатов очень любят изображать это государство со смелой демократией, которое страдает от агрессии со стороны "авторитарной России". Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия украинского президента Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки. Он приводит в качестве примера закрытие в стране нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука — его эксперт назвал главным критиком лидера Украины.Карпентер считает, что Киев не стоит рассматривать в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов."Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма", — пишет журналист.Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что "мошеннические" действия Вашингтона можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан в 2014 году.Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство. При этом американские лидеры называли вспыхнувшие протесты "продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича".Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.Тем не менее ситуация при Зеленском стала только хуже, заключил Карпентер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ukraina-1734601567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/krym-1733380459.html

https://ria.ru/20210518/voyna-1732732339.html

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сша

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россия, виктор медведчук, петр порошенко, виктория нуланд, владимир зеленский, барак обама, виктор янукович, сша, украина, в мире