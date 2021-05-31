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Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение - РИА Новости, 31.05.2021
Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
Четырнадцатилетней школьнице, которая надругалась над 11-летней девочкой в Алтайском крае, предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:07
2021-05-31T10:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетней школьнице, которая надругалась над 11-летней девочкой в Алтайском крае, предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ."Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 23 мая 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в заброшенном доме, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. Подозреваемую арестовали.Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия

Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение

10:07 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетней школьнице, которая надругалась над 11-летней девочкой в Алтайском крае, предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 08:44
Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница
Ранее сообщалось, что 23 мая 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в заброшенном доме, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. Подозреваемую арестовали.
Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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