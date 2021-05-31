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Цены на нефть марки Brent выросли до 69,09 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent выросли до 69,09 доллара за баррель - РИА Новости, 31.05.2021
Цены на нефть марки Brent выросли до 69,09 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:45
2021-05-31T08:45
2021-05-31T08:45
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цены на нефть
опек
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 69,09 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 66,73 доллара за баррель.Рынок сосредоточился на заседании ОПЕК, которое состоится во вторник, по вопросам поставок и определения дальнейшей нефтяной политики. Инвесторы также ожидают комментариев по поводу перспективы возвращения Ирана на рынок.По мнению аналитиков, которое приводит агентство Блумберг, ожидается, что ОПЕК будет придерживаться решения об увеличении добычи нефти в июле.Оптимизм на рынке сырья также связан с восстановлением спроса на топливо. Постепенное снятие коронавирусных ограничений приводит к большей мобильности.
https://ria.ru/20210531/neft-1734853548.html
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цены на нефть, опек, brent, экономика