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Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба
Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба - РИА Новости, 31.05.2021
Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба
НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения РФ по линии генштаба, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:15
2021-05-31T14:15
2021-05-31T14:31
сергей лавров
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения РФ по линии генштаба, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже около двух лет, как в НАТО не рассматриваются наши конкретные предложения, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил и которые заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов наших Военно-воздушных сил России и натовских стран и кораблей Военно-морских флотов", - сказал Лавров на пресс-конференции."Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как наши, так и Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них ответа мы не получили пока. Надеюсь, пока", - добавил он.
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сергей лавров, россия, нато, в мире