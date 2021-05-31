Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/nato-1734928630.html
Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба
Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба - РИА Новости, 31.05.2021
Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба
НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения РФ по линии генштаба, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:15
2021-05-31T14:31
сергей лавров
россия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733638534_0:201:3058:1921_1920x0_80_0_0_09adbfb2ced8dc17c532f7ad8748a419.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения РФ по линии генштаба, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже около двух лет, как в НАТО не рассматриваются наши конкретные предложения, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил и которые заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов наших Военно-воздушных сил России и натовских стран и кораблей Военно-морских флотов", - сказал Лавров на пресс-конференции."Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как наши, так и Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них ответа мы не получили пока. Надеюсь, пока", - добавил он.
https://ria.ru/20210531/granitsy-1734926979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733638534_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e8dba064b46b4e501f26c95439c2e7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, россия, нато, в мире

Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба

14:15 31.05.2021 (обновлено: 14:31 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения РФ по линии генштаба, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже около двух лет, как в НАТО не рассматриваются наши конкретные предложения, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил и которые заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов наших Военно-воздушных сил России и натовских стран и кораблей Военно-морских флотов", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Перебазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 14:05
Эксперт оценил ответ России на действия НАТО у западных границ
"Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как наши, так и Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них ответа мы не получили пока. Надеюсь, пока", - добавил он.
 
Сергей ЛавровРоссияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки Сапеги
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
Лента новостейМолния