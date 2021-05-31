https://ria.ru/20210531/nato-1734928630.html

Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба

Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба - РИА Новости, 31.05.2021

Лавров посетовал на бездействие НАТО по линии Генштаба

НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения РФ по линии генштаба, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:15

2021-05-31T14:15

2021-05-31T14:31

сергей лавров

россия

нато

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО уже более двух лет не рассматривает предложения РФ по линии генштаба, ответа пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже около двух лет, как в НАТО не рассматриваются наши конкретные предложения, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил и которые заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов наших Военно-воздушных сил России и натовских стран и кораблей Военно-морских флотов", - сказал Лавров на пресс-конференции."Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как наши, так и Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них ответа мы не получили пока. Надеюсь, пока", - добавил он.

https://ria.ru/20210531/granitsy-1734926979.html

россия

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сергей лавров, россия, нато, в мире