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В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики
В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики - РИА Новости, 31.05.2021
В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики
Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что работу на стройках региона, в первую очередь, нужно предлагать жителям республики. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:17
2021-05-31T21:17
2021-05-31T21:17
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что работу на стройках региона, в первую очередь, нужно предлагать жителям республики.Вопросы жилищного и дорожного строительства в регионе обсудили в понедельник на еженедельном оперативном совещании врио главы Мордовии с членами правительства республики.Руководитель региона подчеркнул, что в первую очередь эти рабочие места должны быть предложены жителям республики."У нас есть строители, которые вахтовым методом работают за пределами региона, есть студенческие строительные отряды – в первую очередь нужно привлекать свои кадры. А уж потом думать о приглашении трудовых мигрантов из-за пределов республики", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Мордовии Инсаф Хайруллин доложил о ходе ремонтно-строительных работ на дорогах республики и города. По его словам, все проходит в соответствии с утвержденными графиками, а некоторые объекты, возводимые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", строятся даже с небольшим опережением.
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артем здунов, республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артём Здунов
заявил, что работу на стройках региона, в первую очередь, нужно предлагать жителям республики.
Вопросы жилищного и дорожного строительства в регионе обсудили в понедельник на еженедельном оперативном совещании врио главы Мордовии с членами правительства республики.
"На совещании обсудили задачи, стоящие в сфере жилищного строительства на текущий сезон, потребность в трудовых ресурсах. На стройки по возведению жилых домов в регионе необходимо привлечь свыше 1 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы главы Мордовии.
Руководитель региона подчеркнул, что в первую очередь эти рабочие места должны быть предложены жителям республики.
"У нас есть строители, которые вахтовым методом работают за пределами региона, есть студенческие строительные отряды – в первую очередь нужно привлекать свои кадры. А уж потом думать о приглашении трудовых мигрантов из-за пределов республики", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Мордовии Инсаф Хайруллин доложил о ходе ремонтно-строительных работ на дорогах республики и города. По его словам, все проходит в соответствии с утвержденными графиками, а некоторые объекты, возводимые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", строятся даже с небольшим опережением.