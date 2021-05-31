https://ria.ru/20210531/mordoviya-1735011655.html

В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики

В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики - РИА Новости, 31.05.2021

В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики

Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что работу на стройках региона, в первую очередь, нужно предлагать жителям республики. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T21:17

2021-05-31T21:17

2021-05-31T21:17

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов заявил, что работу на стройках региона, в первую очередь, нужно предлагать жителям республики.Вопросы жилищного и дорожного строительства в регионе обсудили в понедельник на еженедельном оперативном совещании врио главы Мордовии с членами правительства республики.Руководитель региона подчеркнул, что в первую очередь эти рабочие места должны быть предложены жителям республики."У нас есть строители, которые вахтовым методом работают за пределами региона, есть студенческие строительные отряды – в первую очередь нужно привлекать свои кадры. А уж потом думать о приглашении трудовых мигрантов из-за пределов республики", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Мордовии Инсаф Хайруллин доложил о ходе ремонтно-строительных работ на дорогах республики и города. По его словам, все проходит в соответствии с утвержденными графиками, а некоторые объекты, возводимые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", строятся даже с небольшим опережением.

https://ria.ru/20210514/mordoviya-1732383083.html

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артем здунов, республика мордовия, общество