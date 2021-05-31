https://ria.ru/20210531/medrese-1734905626.html

В Казани отреставрировали одно из старейших в стране медресе

В Казани отреставрировали одно из старейших в стране медресе - РИА Новости, 31.05.2021

В Казани отреставрировали одно из старейших в стране медресе

Казанское медресе "Мухаммадия", которое является одним из старейших исламских учебных заведений в России, открылось после реставрации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:33

2021-05-31T12:33

2021-05-31T12:33

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Казанское медресе "Мухаммадия", которое является одним из старейших исламских учебных заведений в России, открылось после реставрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ)."В результате проведения ремонтно-реставрационных работ в здании разместились 7 учебных классов, 2 учебных класса для маломобильных групп населения, 2 учительские, молитвенная комната, читальный зал, 2 лингофонных кабинета, 2 кабинета информатики, гардеробная, тахаратная и пр. Кроме того, на сегодняшний день учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой и кондиционированием помещений", - отметили в муфтияте.В медресе, основанном в 1882 году, сейчас обучаются около 1200 учеников. Им преподают 56 предметов, как богословских, так и светских. Как отметили в ДУМ РТ, на базе образовательного учреждения планируется открыть исламский университет.

https://ria.ru/20210412/kamil-samigullin-pereizbran-muftiem-tatarstana-1727875380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан)