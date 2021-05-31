Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева
31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, главного детского онколога-гематолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Александра РУМЯНЦЕВА, в преддверии Дня защиты детей.
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В этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет.
В рамках мероприятия речь пойдет о результатах работы НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, о прорывных технологиях в лечении и о снижении смертности детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия речь пойдет о результатах работы НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, о прорывных технологиях в лечении и о снижении смертности детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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