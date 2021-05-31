https://ria.ru/20210531/meditsina-1734868058.html

Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева

Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева - РИА Новости, 31.05.2021

Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева

РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:24

2021-05-31T09:24

2021-05-31T09:24

анонсы

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31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, главного детского онколога-гематолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Александра РУМЯНЦЕВА, в преддверии Дня защиты детей. Задать вопросВ этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет. В рамках мероприятия речь пойдет о результатах работы НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, о прорывных технологиях в лечении и о снижении смертности детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы