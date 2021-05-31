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Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева
Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева - РИА Новости, 31.05.2021
Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева
РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:24
2021-05-31T09:24
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31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, главного детского онколога-гематолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Александра РУМЯНЦЕВА, в преддверии Дня защиты детей. Задать вопросВ этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет. В рамках мероприятия речь пойдет о результатах работы НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, о прорывных технологиях в лечении и о снижении смертности детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция главного детского гематолога Минздрава РФ А.Румянцева

09:24 31.05.2021
 
Читать ria.ru в
31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, главного детского онколога-гематолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Александра РУМЯНЦЕВА, в преддверии Дня защиты детей.

Задать вопрос
В этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет.
В рамках мероприятия речь пойдет о результатах работы НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, о прорывных технологиях в лечении и о снижении смертности детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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