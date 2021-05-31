https://ria.ru/20210531/makron-1735008380.html

Макрон сделал прививку от коронавируса

Макрон сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 31.05.2021

Макрон сделал прививку от коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что привился от коронавируса. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T20:48

2021-05-31T20:48

2021-05-31T21:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что привился от коронавируса."Вакцинировался", - написал Макрон в Twitter, не сообщив, какая именно вакцина была использована.Французский лидер также призвал вакцинироваться и других.Президент Франции Эммануэль Макрон болел коронавирусом в декабре, он находился на самоизоляции в течение недели. Позднее стало известно, что супруга французского лидера Брижит также переболела COVID-19.

https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html

франция

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2021

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире