https://ria.ru/20210531/makron-1735008380.html
Макрон сделал прививку от коронавируса
Макрон сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 31.05.2021
Макрон сделал прививку от коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что привился от коронавируса. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:48
2021-05-31T20:48
2021-05-31T21:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что привился от коронавируса."Вакцинировался", - написал Макрон в Twitter, не сообщив, какая именно вакцина была использована.Французский лидер также призвал вакцинироваться и других.Президент Франции Эммануэль Макрон болел коронавирусом в декабре, он находился на самоизоляции в течение недели. Позднее стало известно, что супруга французского лидера Брижит также переболела COVID-19.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире