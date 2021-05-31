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Автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
Автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке - РИА Новости, 31.05.2021
Автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами, сообщает портал Autonews. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T04:09
2021-05-31T04:09
2021-05-31T04:09
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами, сообщает портал Autonews.На подобные штрафы, по данным портала, начали жаловаться водители в Москве, которые оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака “Остановка запрещена” с белой табличкой, обозначающей такси. Такие знаки, как отмечается, часто размещаются в не самых очевидных местах, а их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, которых на подобных стоянках установлено много.Если водитель вовремя на распознал запрет на парковку, его автомобиль могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф в три тысячи рублей, предупреждает Autonews.Однако если знак совсем не очевиден либо же стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать через суд, объяснили автоюристы.Ранее автомобильный журналист Илья Пименов перечислил ряд случаев, когда водителя могут оштрафовать при движении за городом. В частности, речь идет о несоответствии состава аптечки требованиям Минздрава, отсутствие знака аварийной остановки или огнетушителя, перевозка детей без специального кресла, а также транспортировка животных на коленях или задней полке салона.
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россия, авто, общество
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами, сообщает портал Autonews
.
На подобные штрафы, по данным портала, начали жаловаться водители в Москве
, которые оставляли автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака “Остановка запрещена” с белой табличкой, обозначающей такси. Такие знаки, как отмечается, часто размещаются в не самых очевидных местах, а их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, которых на подобных стоянках установлено много.
Если водитель вовремя на распознал запрет на парковку, его автомобиль могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф в три тысячи рублей, предупреждает Autonews.
Однако если знак совсем не очевиден либо же стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать через суд, объяснили автоюристы.
Ранее автомобильный журналист Илья Пименов перечислил ряд случаев, когда водителя могут оштрафовать при движении за городом. В частности, речь идет о несоответствии состава аптечки требованиям Минздрава, отсутствие знака аварийной остановки или огнетушителя, перевозка детей без специального кресла, а также транспортировка животных на коленях или задней полке салона.