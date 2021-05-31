https://ria.ru/20210531/lipetsk-1735003614.html

Жители Липецка выбрали два объекта для благоустройства

Жители Липецка выбрали два объекта для благоустройства - РИА Новости, 31.05.2021

Жители Липецка выбрали два объекта для благоустройства

Жители Липецка выбрали два объекта для благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" - парк "Молодежный" и Каменный... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:52

2021-05-31T19:52

2021-05-31T19:52

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Жители Липецка выбрали два объекта для благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" - парк "Молодежный" и Каменный лог, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что всего на единой платформе za.gorodsreda.ru Липецкая область представила 79 общественных пространств, 36 из них – в областном центре. По данным Минстроя России, Липецкая область вошла в число российских регионов, где проголосовало больше всего жителей. Свое мнение выразили почти 152 тысячи липчан."Жители Липецкой области порадовали своей активностью. Видно, что население любит свой регион и заботится о его благополучии", – отметил Артамонов.По его словам, большинство жителей областного центра хотят видеть благоустроенными "Молодежный парк" и Каменный лог. Парк был заложен более полутора десятков лет назад при строительстве одного из самых крупных тогда жилых районов областного центра, но так и не стал популярным среди жителей из-за своей неухоженности. Каменный лог – огромный овраг, разделяющий город на две возвышенности, памятник природы. В 2017 году было принято решение превратить его в современный парк для отдыха гостей и жителей города со спортивными площадками, прогулочными и велосипедными дорожками, горнолыжной трассой. Преобразование этого места должно было завершиться в 2018 году. Однако спустя всего месяц после начала работ, реконструкция была заморожена. Теперь и "Молодежный парк", и Каменный лог ждет второе рождение. В семи городах области также определены территории-победители. В Ельце будет оборудована лыже-роллерная трасса. В Грязях, Усмани, Лебедяни и Данкове благоустроят бульвары, скверы и аллеи. В Чаплыгине закончат отделку городского парка, а в Задонске обустроят небольшую набережную вдоль русла реки Тешевка. Работы по благоустройству планируется завершить в 2022 году.

https://ria.ru/20210527/blagoustroystvo-1734468914.html

https://ria.ru/20210525/vodoemy-1733895570.html

липецк

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игорь артамонов, липецк