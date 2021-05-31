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Лавров рассказал о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT
Лавров рассказал о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT - РИА Новости, 31.05.2021
Лавров рассказал о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT
Власти России не исключают, что страну могут отключить от системы SWIFT, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:17
2021-05-31T17:17
россия
жозеп боррель
swift
сергей лавров
евросоюз
москва
европа
технологии
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти России не исключают, что страну могут отключить от системы SWIFT, заявил глава МИД Сергей Лавров.Он выразил уверенность, что правительство, Центробанк и другие финансовые ведомства готовят возможные решения на этот случай.Призывы отключить Москву от платежной системы, как напомнил министр, звучат не в первый раз.Межбанковская система на протяжении долгого времени позволяла обслуживать экономические связи и интересы стран Евросоюза и других государств, в том числе и России.Министр также отметил, что Запад и ЕС не раз доказывали, что они — ненадежные партнеры."Могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — добавил Лавров.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организацией. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.При этом международные политические институты не могут принимать такие решения. По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация.В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна себя обезопасить от подобного развития событий, но не должна стремиться к этому.Как отметил министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва, если решение об отключении России от международной межбанковской системы будет принято, то его предварительно будут широко обсуждать в Европе.
https://ria.ru/20210503/swift-1730998784.html
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россия, жозеп боррель, swift, сергей лавров, евросоюз, москва, европа, технологии, в мире, экономика

Лавров рассказал о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT

17:17 31.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти России не исключают, что страну могут отключить от системы SWIFT, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Он выразил уверенность, что правительство, Центробанк и другие финансовые ведомства готовят возможные решения на этот случай.
Призывы отключить Москву от платежной системы, как напомнил министр, звучат не в первый раз.
"Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться", — сказал он.
Межбанковская система на протяжении долгого времени позволяла обслуживать экономические связи и интересы стран Евросоюза и других государств, в том числе и России.
Министр также отметил, что Запад и ЕС не раз доказывали, что они — ненадежные партнеры.
"Могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — добавил Лавров.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 14:47
В МИД рассказали о сценарии отключения России от SWIFT
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организацией. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.
При этом международные политические институты не могут принимать такие решения. По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация.
В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна себя обезопасить от подобного развития событий, но не должна стремиться к этому.
Как отметил министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва, если решение об отключении России от международной межбанковской системы будет принято, то его предварительно будут широко обсуждать в Европе.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 13:28
Эксперт рассказал, к чему может привести отключение России от SWIFT
 
РоссияЖозеп БоррельSWIFTСергей ЛавровЕвросоюзМоскваЕвропаТехнологииВ миреЭкономика
 
 
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