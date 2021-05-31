https://ria.ru/20210531/lavrov-1734973616.html

Лавров рассказал о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT

Лавров рассказал о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT - РИА Новости, 31.05.2021

Лавров рассказал о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT

Власти России не исключают, что страну могут отключить от системы SWIFT, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:17

2021-05-31T17:17

2021-05-31T17:17

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти России не исключают, что страну могут отключить от системы SWIFT, заявил глава МИД Сергей Лавров.Он выразил уверенность, что правительство, Центробанк и другие финансовые ведомства готовят возможные решения на этот случай.Призывы отключить Москву от платежной системы, как напомнил министр, звучат не в первый раз.Межбанковская система на протяжении долгого времени позволяла обслуживать экономические связи и интересы стран Евросоюза и других государств, в том числе и России.Министр также отметил, что Запад и ЕС не раз доказывали, что они — ненадежные партнеры."Могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — добавил Лавров.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организацией. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.При этом международные политические институты не могут принимать такие решения. По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация.В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна себя обезопасить от подобного развития событий, но не должна стремиться к этому.Как отметил министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва, если решение об отключении России от международной межбанковской системы будет принято, то его предварительно будут широко обсуждать в Европе.

https://ria.ru/20210503/swift-1730998784.html

https://ria.ru/20210531/swift-1734918516.html

россия

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россия, жозеп боррель, swift, сергей лавров, евросоюз, москва, европа, технологии, в мире, экономика