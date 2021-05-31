https://ria.ru/20210531/lavrov-1734893673.html

Европа возводит окопы в отношениях с Россией, заявил Лавров

Европа возводит окопы в отношениях с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2021

Европа возводит окопы в отношениях с Россией, заявил Лавров

В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:42

2021-05-31T11:42

2021-05-31T11:42

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сергей лавров

евросоюз

европа

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ситуация (в отношениях России и Евросоюза) остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела", - сказал министр на конференции, посвященной отношениям России и ЕС.Он также отметил ограниченность перспектив для объединительной повестки, указав, что еще недавно - в 2010 году - была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушел от договоренности, та же участь постигла соглашение о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.Сейчас же, подчеркнул министр, между ЕС и НАТО также "выхолощены" механизмы структурированного сотрудничества по отношению к России.

https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734777419.html

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россия, сергей лавров, евросоюз, европа, в мире