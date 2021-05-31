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Европа возводит окопы в отношениях с Россией, заявил Лавров
Европа возводит окопы в отношениях с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2021
Европа возводит окопы в отношениях с Россией, заявил Лавров
В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:42
2021-05-31T11:42
россия
сергей лавров
евросоюз
европа
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ситуация (в отношениях России и Евросоюза) остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела", - сказал министр на конференции, посвященной отношениям России и ЕС.Он также отметил ограниченность перспектив для объединительной повестки, указав, что еще недавно - в 2010 году - была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушел от договоренности, та же участь постигла соглашение о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.Сейчас же, подчеркнул министр, между ЕС и НАТО также "выхолощены" механизмы структурированного сотрудничества по отношению к России.
https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734777419.html
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россия, сергей лавров, евросоюз, европа, в мире

Европа возводит окопы в отношениях с Россией, заявил Лавров

11:42 31.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне "Новое знание"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ситуация (в отношениях России и Евросоюза) остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела", - сказал министр на конференции, посвященной отношениям России и ЕС.
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Он также отметил ограниченность перспектив для объединительной повестки, указав, что еще недавно - в 2010 году - была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушел от договоренности, та же участь постигла соглашение о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.
Сейчас же, подчеркнул министр, между ЕС и НАТО также "выхолощены" механизмы структурированного сотрудничества по отношению к России.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 10:58
Россия будет защищать Белоруссию в случае введения санкций, заявили в МИД
 
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