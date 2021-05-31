Лавров: Россия ответит на недружественные шаги, готовящиеся со стороны ЕС
11:32 31.05.2021 (обновлено: 21:19 31.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва не оставит без ответа готовящиеся со стороны Евросоюза недружественные шаги против России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Современные реалии, конечно, несовместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавесы. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", — сказал Лавров на конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза.
"К такому равноправному, еще раз подчеркну, честному взаимодействию Россия неизменно открыта. Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует", — подчеркнул он.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.