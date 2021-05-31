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Лавров: Россия ответит на недружественные шаги, готовящиеся со стороны ЕС
Лавров: Россия ответит на недружественные шаги, готовящиеся со стороны ЕС - РИА Новости, 31.05.2021
Лавров: Россия ответит на недружественные шаги, готовящиеся со стороны ЕС
Москва не оставит без ответа готовящиеся со стороны Евросоюза недружественные шаги против России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:32
2021-05-31T21:19
сергей лавров
евросоюз
европа
в мире
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва не оставит без ответа готовящиеся со стороны Евросоюза недружественные шаги против России, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Современные реалии, конечно, несовместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавесы. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", — сказал Лавров на конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза."К такому равноправному, еще раз подчеркну, честному взаимодействию Россия неизменно открыта. Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует", — подчеркнул он.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734777419.html
https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html
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сергей лавров, евросоюз, европа, в мире, россия

Лавров: Россия ответит на недружественные шаги, готовящиеся со стороны ЕС

11:32 31.05.2021 (обновлено: 21:19 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва не оставит без ответа готовящиеся со стороны Евросоюза недружественные шаги против России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Современные реалии, конечно, несовместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавесы. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", — сказал Лавров на конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза.
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"К такому равноправному, еще раз подчеркну, честному взаимодействию Россия неизменно открыта. Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует", — подчеркнул он.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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