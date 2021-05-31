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МСП Банк увеличил на 20 процентов кредитование по программе МЭР
МСП Банк увеличил на 20 процентов кредитование по программе МЭР - РИА Новости, 31.05.2021
МСП Банк увеличил на 20 процентов кредитование по программе МЭР
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за 5 месяцев 2021 года на 20% увеличил объем кредитов малому и среднему бизнесу, выданных по программе... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:29
2021-05-31T16:29
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за 5 месяцев 2021 года на 20% увеличил объем кредитов малому и среднему бизнесу, выданных по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба банка.Общий объем кредитов МСП Банка в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития (Программа 1764) с начала года достиг 21 миллиарда рублей. При этом было заключено 384 кредитных договора, что вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года, уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, промежуточные итоги программы Минэкономразвития показывают, что бизнес активно восстанавливается после пандемии, ищет новые пути развития и получает для реализации проектов льготные кредиты. В сообщении также отмечается, что наибольшей популярностью кредиты МСП Банка в рамках Программы 1764 пользуются у предприятий из сферы услуг (35%) и промышленности (26%). Активнее всего за кредитами обращаются микропредприятия, на долю которых в этом году пришлось более 60% всех кредитов. Также в портфеле МСП Банка растет количество кредитов самозанятым предпринимателям.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк увеличил на 20 процентов кредитование по программе МЭР

16:29 31.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за 5 месяцев 2021 года на 20% увеличил объем кредитов малому и среднему бизнесу, выданных по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба банка.
Общий объем кредитов МСП Банка в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития (Программа 1764) с начала года достиг 21 миллиарда рублей. При этом было заключено 384 кредитных договора, что вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года, уточняется в сообщении.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, промежуточные итоги программы Минэкономразвития показывают, что бизнес активно восстанавливается после пандемии, ищет новые пути развития и получает для реализации проектов льготные кредиты.
"Значительный рост кредитования – это позитивный знак восстановления российской экономики, и важно, что правительство осознает потребности бизнеса и выделяет дополнительные субсидии - очередной дополнительный транш был предоставлен в апреле 2021 года", - сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
В сообщении также отмечается, что наибольшей популярностью кредиты МСП Банка в рамках Программы 1764 пользуются у предприятий из сферы услуг (35%) и промышленности (26%).
Активнее всего за кредитами обращаются микропредприятия, на долю которых в этом году пришлось более 60% всех кредитов. Также в портфеле МСП Банка растет количество кредитов самозанятым предпринимателям.
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