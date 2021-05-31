https://ria.ru/20210531/kreditovanie-1734962969.html

МСП Банк увеличил на 20 процентов кредитование по программе МЭР

МСП Банк увеличил на 20 процентов кредитование по программе МЭР - РИА Новости, 31.05.2021

МСП Банк увеличил на 20 процентов кредитование по программе МЭР

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за 5 месяцев 2021 года на 20% увеличил объем кредитов малому и среднему бизнесу, выданных по программе... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:29

2021-05-31T16:29

2021-05-31T16:29

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за 5 месяцев 2021 года на 20% увеличил объем кредитов малому и среднему бизнесу, выданных по программе Минэкономразвития, сообщает пресс-служба банка.Общий объем кредитов МСП Банка в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития (Программа 1764) с начала года достиг 21 миллиарда рублей. При этом было заключено 384 кредитных договора, что вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года, уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, промежуточные итоги программы Минэкономразвития показывают, что бизнес активно восстанавливается после пандемии, ищет новые пути развития и получает для реализации проектов льготные кредиты. В сообщении также отмечается, что наибольшей популярностью кредиты МСП Банка в рамках Программы 1764 пользуются у предприятий из сферы услуг (35%) и промышленности (26%). Активнее всего за кредитами обращаются микропредприятия, на долю которых в этом году пришлось более 60% всех кредитов. Также в портфеле МСП Банка растет количество кредитов самозанятым предпринимателям.

https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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