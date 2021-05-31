https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734972303.html

Сербия смягчила меры против коронавируса

Сербия смягчила меры против коронавируса - РИА Новости, 31.05.2021

Сербия смягчила меры против коронавируса

Продлено рабочее время кафе и ресторанов и увеличено допустимое число присутствующих на мероприятиях в Сербии в связи с улучшением эпидобстановки по COVID-19,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:12

2021-05-31T17:12

2021-05-31T17:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Продлено рабочее время кафе и ресторанов и увеличено допустимое число присутствующих на мероприятиях в Сербии в связи с улучшением эпидобстановки по COVID-19, сообщил национальный кризисный штаб.По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику коронавирусом заразились всего 712 472 граждан страны, из них всего 248 за последние сутки. Скончались всего 6865, за прошедшие 24 часа – 11 больных. На фоне снижения заболеваемости с 7 мая уже была возобновлена работа закрытых кафе, ресторанов и баров до 22.00. Ранее в апреле была разрешена работа уличных площадок кафе и ресторанов, а также торговых центров. Полноценно работают продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, точки оказания бытовых услуг и госучреждения. Обязательны ношение масок в помещениях и соблюдение дистанции.Она также напомнила, что прошедшие вакцинацию граждане со вторника могут подать заявку на правительственном портале и получить однократную помощь от государства в размере 3 тысяч динаров (около 25 евро). Как заявила на минувшей неделе премьер Ана Брнабич, в семимиллионной Сербии вакцинацию прошли свыше 45% взрослого населения.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом от Pfizer/BioNTech, первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена 30 декабря, а Sinopharm из Китая - 16 января. Также применяется Astra Zeneca. Cербские граждане могут выбирать препарат, по данным сербского минздрава, свыше 42% граждан хотят получить российскую вакцину.В Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде 14 апреля в присутствии специалистов из РФПИ, Минпромторга РФ и российской фармацевтической компании "Генериум" наполнили первую серию контрольных доз вакцины "Спутник V", вскоре ожидается начало первой фазы производства. Власти страны сообщали, что первым этапом станет расфасовка, а полный цикл производства препарата для иммунизации планируется наладить в Сербии до конца этого года.

https://ria.ru/20210528/serbiya-1734553199.html

сербия

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коронавирус covid-19, сербия, в мире