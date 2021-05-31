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В Москве за сутки госпитализировали 966 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 966 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 31.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 966 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 966 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:28
2021-05-31T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 966 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 1877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 062 465. В Москве выявлены 2614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 966 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 966 пациентов с коронавирусом

11:28 31.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 966 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице выздоровели еще 1877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 062 465. В Москве выявлены 2614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 966 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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