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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:18
2021-05-31T11:18
2021-05-31T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва - 0,04%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210530/murashko-1734806480.html
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коронавирус в россии, россия, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, республика тыва