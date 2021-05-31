https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734869929.html

Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма

Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма - РИА Новости, 31.05.2021

Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма

Сингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:44

2021-05-31T09:44

2021-05-31T10:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

махараштра

здоровье - общество

индия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире.Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734857809.html

махараштра

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, махараштра, здоровье - общество, индия