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https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734869929.html
Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма - РИА Новости, 31.05.2021
Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
Сингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:44
2021-05-31T10:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
махараштра
здоровье - общество
индия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире.Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, махараштра, здоровье - общество, индия

Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма

09:44 31.05.2021 (обновлено: 10:03 31.05.2021)
 
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : NIAID-RML
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире.
"Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Он (штамм - ред.) может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел", - считает ученый, являющийся деканом факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура.
Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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