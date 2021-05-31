Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:44 31.05.2021 (обновлено: 10:03 31.05.2021)
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире.
"Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Он (штамм - ред.) может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел", - считает ученый, являющийся деканом факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура.
Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.