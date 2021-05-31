https://ria.ru/20210531/knigi-1734883099.html
Александр Пелевин о премии "Нацбест": до сих пор не могу поверить
Александр Пелевин о премии "Нацбест": до сих пор не могу поверить - РИА Новости, 31.05.2021
Александр Пелевин о премии "Нацбест": до сих пор не могу поверить
Писатель Александр Пелевин, который стал победителем литературной премии "Национальный бестселлер", рассказал, что очень рад и до сих пор не может поверить в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:24
2021-05-31T14:24
2021-05-31T19:19
александр пелевин (писатель)
культура
книги
новости культуры
национальный бестселлер
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Писатель Александр Пелевин, который стал победителем литературной премии "Национальный бестселлер", рассказал, что очень рад и до сих пор не может поверить в свою победу, считает, что его роман "Покров-17" мог привлечь жюри патриотической тематикой, а также контрастным сочетанием тем Великой Отечественной войны и эпохи 90-х годов.Накануне в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей премии 2021 года. Победителем стал Пелевин с романом "Покров-17", в финал премии также прошли Михаил Гиголашвили с книгой "Кока", Вера Богданова и ее "Павел Чжан и прочие речные твари", Мршавко Штапич с произведением "Плейлист волонтера", Иван Шипнигов и его книга "Стрим", а также Даниэль Орлов с произведением "Время рискованного земледелия"."Я очень волновался, мы с Аней Долгаревой (литератором, выдвинувшим книгу Пелевина на премию - Прим. ред.), сидели в первом ряду, очень нервничали и молчаливо кричали внутри себя, потому что была драма на самом деле: впервые за всю историю премии голоса жюри распределились поровну, каждый отдал по голосу каждой книге. И под конец накал достиг какого-то невероятного уровня и я, честно говоря, выходя на сцену, был оглушен всем этим, не мог до конца поверить. В общем, был в несколько измененном состоянии сознания, и до сих пор не могу поверить, но очень-очень рад", - рассказал Пелевин РИА Новости.Собеседник агентства отметил, что эта премия - первая в его литературной карьере. При этом участие в "Нацбесте" он принимал уже во второй раз: ранее попадал в шорт-лист с романом "Четверо". Автор предположил, что успех "Покрова-17" можно объяснить, в том числе, и выбором тематики.Роман "Покров-17" рассказывает о событиях 1993 года, когда публицист Андрей Тихонов, написавший роман о Великой Отечественной войне, для выполнения редакционного задания приехал в закрытый город в Калужской области, названный "Покров-17". Однажды он очнулся в своей машине рядом с мертвым майором милиции. Фабула романа строится вокруг попыток главного героя разобраться в произошедшем, а также узнать о жизни города и своём в этом участии."Национальный бестселлер" – российская национальная литературная премия, учредителем которой выступает фонд "Люди и Книги". Победитель, как указано на официальном сайте конкурса, получает денежную премию в 600 тысяч рублей. Другие финалисты получают премию в размере 60 тысяч рублей.
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александр пелевин (писатель), книги, новости культуры, национальный бестселлер
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Писатель Александр Пелевин, который стал победителем литературной премии "Национальный бестселлер", рассказал, что очень рад и до сих пор не может поверить в свою победу, считает, что его роман "Покров-17" мог привлечь жюри патриотической тематикой, а также контрастным сочетанием тем Великой Отечественной войны и эпохи 90-х годов.
Накануне в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей премии 2021 года. Победителем стал Пелевин с романом "Покров-17", в финал премии также прошли Михаил Гиголашвили с книгой "Кока", Вера Богданова и ее "Павел Чжан и прочие речные твари", Мршавко Штапич с произведением "Плейлист волонтера", Иван Шипнигов и его книга "Стрим", а также Даниэль Орлов с произведением "Время рискованного земледелия".
"Я очень волновался, мы с Аней Долгаревой (литератором, выдвинувшим книгу Пелевина на премию - Прим. ред.), сидели в первом ряду, очень нервничали и молчаливо кричали внутри себя, потому что была драма на самом деле: впервые за всю историю премии голоса жюри распределились поровну, каждый отдал по голосу каждой книге. И под конец накал достиг какого-то невероятного уровня и я, честно говоря, выходя на сцену, был оглушен всем этим, не мог до конца поверить. В общем, был в несколько измененном состоянии сознания, и до сих пор не могу поверить, но очень-очень рад", - рассказал Пелевин РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что эта премия - первая в его литературной карьере. При этом участие в "Нацбесте" он принимал уже во второй раз: ранее попадал в шорт-лист с романом "Четверо". Автор предположил, что успех "Покрова-17" можно объяснить, в том числе, и выбором тематики.
"Я думаю, он (роман - Прим. ред.) мог привлечь жюри тем, что рассказывает о каких-то патриотичных и по-настоящему, может, русских вещах... Это попытка осмыслить нашу историю взглядом нашего времени, он написан современным языком для современного читателя, для молодого читателя. Возможно, также сыграл контраст эпохи Великой Отечественной войны с грустной и печальной эпохой 90-х", - отметил Пелевин.
Роман "Покров-17" рассказывает о событиях 1993 года, когда публицист Андрей Тихонов, написавший роман о Великой Отечественной войне, для выполнения редакционного задания приехал в закрытый город в Калужской области, названный "Покров-17". Однажды он очнулся в своей машине рядом с мертвым майором милиции. Фабула романа строится вокруг попыток главного героя разобраться в произошедшем, а также узнать о жизни города и своём в этом участии.
"Национальный бестселлер" – российская национальная литературная премия, учредителем которой выступает фонд "Люди и Книги". Победитель, как указано на официальном сайте конкурса, получает денежную премию в 600 тысяч рублей. Другие финалисты получают премию в размере 60 тысяч рублей.