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В Киргизии арестовали брата экс-президента Жээнбекова
В Киргизии арестовали брата экс-президента Жээнбекова - РИА Новости, 31.05.2021
В Киргизии арестовали брата экс-президента Жээнбекова
Бывшего спикера парламента Киргизии и брата экс-президента Асылбека Жээнбекова арестовали на два месяца по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T22:17
2021-05-31T22:28
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БИШКЕК, 31 мая - РИА Новости. Бывшего спикера парламента Киргизии и брата экс-президента Асылбека Жээнбекова арестовали на два месяца по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба Госкомитета Нацбезопасности республики."В рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор" межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу. После производства ряда следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 (Коррупция) УК КР, было вручено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления депутатам Жогорку Кенеша (парламента, - ред.) Асылбеку Жээнбекову и Торобаю Зулпукарову", - заявили в пресс-службе.Как сообщается, в этот же день Первомайским районным судом Бишкека рассмотрено ходатайство следствия, и в отношении Жээнбекова и Зулпукарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.Асылбек Жээнбеков - родной брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, подавшего в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. Депутат парламента, с 2011 по 2016 год занимал пост спикера парламента Киргизии. Зулпукаров - также депутат парламента, ранее занимал пост заместителя спикера.
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бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии арестовали брата экс-президента Жээнбекова

22:17 31.05.2021 (обновлено: 22:28 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БИШКЕК, 31 мая - РИА Новости. Бывшего спикера парламента Киргизии и брата экс-президента Асылбека Жээнбекова арестовали на два месяца по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба Госкомитета Нацбезопасности республики.
"В рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор" межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу. После производства ряда следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 (Коррупция) УК КР, было вручено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления депутатам Жогорку Кенеша (парламента, - ред.) Асылбеку Жээнбекову и Торобаю Зулпукарову", - заявили в пресс-службе.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Как сообщается, в этот же день Первомайским районным судом Бишкека рассмотрено ходатайство следствия, и в отношении Жээнбекова и Зулпукарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Асылбек Жээнбеков - родной брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, подавшего в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. Депутат парламента, с 2011 по 2016 год занимал пост спикера парламента Киргизии. Зулпукаров - также депутат парламента, ранее занимал пост заместителя спикера.
 
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