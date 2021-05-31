Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/kaliningrad-1734922772.html
В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника
В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника - РИА Новости, 31.05.2021
В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника
Семнадцатилетнего жителя города Черняховска Калининградской области, которого подозревают в избиении 14-летнего знакомого, задержали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:46
2021-05-31T13:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
черняховск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Семнадцатилетнего жителя города Черняховска Калининградской области, которого подозревают в избиении 14-летнего знакомого, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.Видео, на котором один подросток жестоко избивает другого и не останавливается, даже когда тот лежит на земле без движения, попало в соцсети. Как сообщили ранее в прокуратуре, инцидент произошел 22 мая, но уголовное дело при наличии достаточных признаков состава преступления было возбуждено только 28 мая по требованию прокурора города Черняховска. По данным СМИ, молодой человек, который наносил удары, сын депутата черняховского окружного совета."Молодой человек задержан, в понедельник черняховскому суду предстоит избрать меру пресечения", - сказали в ведомстве.Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В связи с общественным резонансом прокурор Черняховска изъял уголовное дело из органов полиции и передал для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Калининградской области.
https://ria.ru/20210531/obvinenie-1734872734.html
россия
калининградская область
черняховск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, черняховск, происшествия

В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника

13:46 31.05.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Семнадцатилетнего жителя города Черняховска Калининградской области, которого подозревают в избиении 14-летнего знакомого, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.
Видео, на котором один подросток жестоко избивает другого и не останавливается, даже когда тот лежит на земле без движения, попало в соцсети. Как сообщили ранее в прокуратуре, инцидент произошел 22 мая, но уголовное дело при наличии достаточных признаков состава преступления было возбуждено только 28 мая по требованию прокурора города Черняховска. По данным СМИ, молодой человек, который наносил удары, сын депутата черняховского окружного совета.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 10:07
Барнаульской школьнице, надругавшейся над девочкой, предъявили обвинение
"Молодой человек задержан, в понедельник черняховскому суду предстоит избрать меру пресечения", - сказали в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В связи с общественным резонансом прокурор Черняховска изъял уголовное дело из органов полиции и передал для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Калининградской области.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьЧерняховскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния