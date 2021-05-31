https://ria.ru/20210531/kaliningrad-1734922772.html
В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника
В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника - РИА Новости, 31.05.2021
В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника
Семнадцатилетнего жителя города Черняховска Калининградской области, которого подозревают в избиении 14-летнего знакомого, задержали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:46
2021-05-31T13:46
2021-05-31T13:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
черняховск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Семнадцатилетнего жителя города Черняховска Калининградской области, которого подозревают в избиении 14-летнего знакомого, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.Видео, на котором один подросток жестоко избивает другого и не останавливается, даже когда тот лежит на земле без движения, попало в соцсети. Как сообщили ранее в прокуратуре, инцидент произошел 22 мая, но уголовное дело при наличии достаточных признаков состава преступления было возбуждено только 28 мая по требованию прокурора города Черняховска. По данным СМИ, молодой человек, который наносил удары, сын депутата черняховского окружного совета."Молодой человек задержан, в понедельник черняховскому суду предстоит избрать меру пресечения", - сказали в ведомстве.Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В связи с общественным резонансом прокурор Черняховска изъял уголовное дело из органов полиции и передал для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Калининградской области.
https://ria.ru/20210531/obvinenie-1734872734.html
россия
калининградская область
черняховск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, черняховск, происшествия