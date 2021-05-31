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В Красноярском крае двух оперативников заподозрили в пытках задержанных
В Красноярском крае двух оперативников заподозрили в пытках задержанных - РИА Новости, 31.05.2021
В Красноярском крае двух оперативников заподозрили в пытках задержанных
СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников полиции города Шарыпово Красноярского края, которые подозреваются в том, что вывезли за город двух местных... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:53
2021-05-31T12:53
2021-05-31T12:53
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
шарыпово
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников полиции города Шарыпово Красноярского края, которые подозреваются в том, что вывезли за город двух местных жителей и издевались над ними, сообщает региональный главк ведомства.По его данным, уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением оружия и насилия возбудили в отношении 36-летнего заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Шарыповский" и 35-летнего оперуполномоченного этого же отдела. По предварительной версии следствия, инцидент произошел утром 30 апреля."Подозреваемые, находясь при исполнении служебных обязанностей, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея законных оснований, на служебном автомобиле марки "Лада Гранта" отвезли двух жителей Шарыпово в безлюдное место за пределами населенного пункта, где, превысив свои должностные полномочия, с применением насилия и огнестрельного оружия ограниченного поражения нанесли потерпевшим телесные повреждения, причинили физическую боль и моральный вред, существенно нарушив их права и законные интересы", - говорится в сообщении.В настоящее время заместитель начальника отдела арестован, а оперуполномоченный отправлен под домашний арест.По данным ГУМВД по региону, "сотрудники уголовного розыска применили насилие в отношении двоих задержанных в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия". По данному факту руководство управления назначило служебную проверку.
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, шарыпово, происшествия
КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. СК
возбудил уголовное дело против двух сотрудников полиции города Шарыпово Красноярского края
, которые подозреваются в том, что вывезли за город двух местных жителей и издевались над ними, сообщает региональный главк ведомства.
По его данным, уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением оружия и насилия возбудили в отношении 36-летнего заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Шарыповский" и 35-летнего оперуполномоченного этого же отдела. По предварительной версии следствия, инцидент произошел утром 30 апреля.
"Подозреваемые, находясь при исполнении служебных обязанностей, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея законных оснований, на служебном автомобиле марки "Лада Гранта" отвезли двух жителей Шарыпово в безлюдное место за пределами населенного пункта, где, превысив свои должностные полномочия, с применением насилия и огнестрельного оружия ограниченного поражения нанесли потерпевшим телесные повреждения, причинили физическую боль и моральный вред, существенно нарушив их права и законные интересы", - говорится в сообщении.
В настоящее время заместитель начальника отдела арестован, а оперуполномоченный отправлен под домашний арест.
По данным ГУМВД
по региону, "сотрудники уголовного розыска применили насилие в отношении двоих задержанных в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия". По данному факту руководство управления назначило служебную проверку.