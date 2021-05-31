Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/integratsiya-1735013874.html
Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой
Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой - РИА Новости, 31.05.2021
Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону интеграцию в Союзном государстве,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:49
2021-05-31T21:58
роман головченко
михаил мишустин
снг
минск
в мире
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734529510_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_d6b1fc1609db6fb0055937b8e088068b.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону интеграцию в Союзном государстве, скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина РФ."Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении."Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210506/belorussiya-1731274281.html
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734529510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa29095639ea7b7ba5d3626717c56f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, михаил мишустин, снг, минск, в мире, россия, белоруссия

Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой

21:49 31.05.2021 (обновлено: 21:58 31.05.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии встречи перед началом заседания Совета глав правительств СНГ в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на церемонии встречи перед началом заседания Совета глав правительств СНГ в Минске
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону интеграцию в Союзном государстве, скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 10:40Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белорусский посол рассказал о работе над дорожными картами интеграции
"Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании", - говорится в сообщении.
 
Роман ГоловченкоМихаил МишустинСНГМинскВ миреРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния