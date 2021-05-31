https://ria.ru/20210531/integratsiya-1735013874.html
Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой
Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой - РИА Новости, 31.05.2021
Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону интеграцию в Союзном государстве,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:49
2021-05-31T21:49
2021-05-31T21:58
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону интеграцию в Союзном государстве, скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина РФ."Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении."Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210506/belorussiya-1731274281.html
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роман головченко, михаил мишустин, снг, минск, в мире, россия, белоруссия