https://ria.ru/20210531/integratsiya-1735013874.html

Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой

Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой - РИА Новости, 31.05.2021

Мишустин обсудил интеграцию с белорусским коллегой

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону интеграцию в Союзном государстве,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T21:49

2021-05-31T21:49

2021-05-31T21:58

роман головченко

михаил мишустин

снг

минск

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону интеграцию в Союзном государстве, скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина РФ."Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении."Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210506/belorussiya-1731274281.html

минск

россия

белоруссия

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роман головченко, михаил мишустин, снг, минск, в мире, россия, белоруссия