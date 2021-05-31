https://ria.ru/20210531/gribki-1734657198.html

Черная плесень. Вспышки смертельных грибковых инфекций охватили мир

Черная плесень. Вспышки смертельных грибковых инфекций охватили мир - РИА Новости, 31.05.2021

Черная плесень. Вспышки смертельных грибковых инфекций охватили мир

В Индии на фоне мощной волны COVID-19 фиксируют тысячи случаев мукормикоза — опасного грибкового заболевания. В особо тяжелых случаях врачи удаляют глаза и... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:46

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Индии на фоне мощной волны COVID-19 фиксируют тысячи случаев мукормикоза — опасного грибкового заболевания. В особо тяжелых случаях врачи удаляют глаза и части лица, чтобы сохранить жизнь. Инфекция с трудом поддается лечению из-за резистентности к противогрибковым препаратам. РИА Новости разбирается, кто в группе риска и стоит ли опасаться болезни в России.В царстве плесениНас окружают миллионы микробов. Мы вдыхаем, съедаем, носим на коже вирусы, бактерии, плесневые грибки. Они не опасны для здорового организма, но стоит ему дать сбой, как невидимый враг нападает. Грибковые инфекции особенно коварны: они заражают бессимптомно, с трудом поддаются лечению, которое, как правило, длится месяцами и сопровождается тяжелыми побочными эффектами. Подвержены им люди, у которых уже есть серьезные проблемы со здоровьем: ВИЧ, рак, трансплантация органов, диабет, обширные раны, ожоги. Смертность при грибковых инвазиях очень высокая.Патогенны мукоровые грибки, дрожжи кандида, плесневые грибки аспергиллы. Хотя некоторые их представители приносят пользу в науке, медицине, а также в быту — их используют в экспериментах как подопытные организмы, в качестве закваски, для получения антибиотиков. Живут они в почве, на больных растениях, стенах помещений с высокой влажностью, а также образуют пушистые колонии на разных растительных субстратах. Размножаются грибки микроскопическими спорами, из которых разрастаются мицелий (грибница) и гифы, вытягивающие воду и питание из среды.Вспышка в ковидном госпитале в СШАВ 2009 году в больнице в Токио из уха пожилой женщины, больной отитом, выделили неизвестный ранее вид патогенного грибка Candida auris. Позднее аналогичные случаи подтвердились еще у 15 пациентов. Кандида аурис оказался чрезвычайно агрессивным, резистентным ко многим лекарствам патоген, к тому же заразным. Его происхождение и природный очаг до сих пор не определили.Инфекция быстро разошлась по миру. В 2017-м ее впервые диагностировали в госпитале во Флориде (США) и приняли исключительные меры, чтобы не допустить распространения: отслеживали даже контакты зараженных. Во время пандемии в стационар стали поступать больные с COVID-19, и в июле 2020-го среди них выявили четыре случая заболевания Candida auris.Проверили всех пациентов. Из 67 человек ковидного отделения у 35 обнаружили антитела к возбудителю. Восемь умерли в течение следующего месяца, однако невозможно сказать, каков здесь вклад грибкового заболевания. Ученые считают, что микроб распространялся на одежде персонала и мобильном медицинском оборудовании, не прошедшем должную дезинфекцию.Двойная эпидемия в ИндииМукоровые грибки известны с XIX века — тогда их начали выделять у больных животных. Они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах. С ним сталкиваются те, кто ближе к земле, к примеру собаки, которые постоянно все обнюхивают.Мукормикозы возникают как осложнения после химиотерапии. Обычно если у пациента в анализе крови лимфоциты ниже критического уровня, начинают антигрибковую терапию для профилактики. Однако особо коварные микробы ее обходят. Тогда последнее средство — получаемый из бактерий антибиотик амфотерицин. У препарата тяжелейшие побочные эффекты, вот почему медицина отчаянно нуждается в новых антигрибковых лекарствах и вакцинах.Споры мукоровых грибков проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни — черная плесень. Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения.До пандемии мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19. В сутки там выявляют по двести тысяч новых случаев. Взрывной рост связывают с особым, индийским, вариантом коронавируса. На это накладывается и грибковая инфекция у выписанных или идущих на поправку пациентов. Больше половины случаев экзотической болезни приходится на западные штаты Гуджарат и Махараштра.Поскольку распознать мукормикоз самостоятельно очень сложно, люди попадают к врачам с запущенными формами, когда требуется немедленное хирургическое удаление тканей, глаз и челюстей. Иначе смертность практически стопроцентная.Вспышку мукормикоза многие связывают с применением стероидов в терапии тяжелых больных с COVID-19. Эти противовоспалительные препараты реально спасают жизни, однако подавляют иммунитет. В отличие от кандида аурис, мукормикоз не передается от человека к человеку или от животного — получить его можно из окружающей среды, вдохнув споры. Возможно, инвазии способствуют аппараты искусственной вентиляции легких и использование кислорода. Но это всего лишь версии.Индия оказалась в эпицентре двойной вирусно-грибковой эпидемии неслучайно. В странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде неизмеримо выше, чем, скажем, в умеренном поясе. В России в силу природно-географических факторов вспышки черной плесени можно не опасаться, отмечают в Роспотребнадзоре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/epidemiya-1733529047.html

https://ria.ru/20210413/pokrytie-1728101816.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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