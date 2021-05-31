https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734906259.html
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз - РИА Новости, 31.05.2021
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", которое завершилось в воскресенье, сообщил председатель федерального... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:37
2021-05-31T12:37
2021-05-31T12:37
россия
александр карелин
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149933/50/1499335018_0:18:2201:1256_1920x0_80_0_0_e66c7ff6f9c614b5d10892a386474cad.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", которое завершилось в воскресенье, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.В 2016 году явка во время очного предварительного голосования "Единой России" составила 9,5% от общего числа избирателей, или 10,4 миллиона человек.Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах только онлайн.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149933/50/1499335018_99:0:2055:1467_1920x0_80_0_0_7e74a240801bcae960aef3be4c3b004b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр карелин, единая россия, политика