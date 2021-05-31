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В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз - РИА Новости, 31.05.2021
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", которое завершилось в воскресенье, сообщил председатель федерального... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:37
2021-05-31T12:37
россия
александр карелин
единая россия
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", которое завершилось в воскресенье, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.В 2016 году явка во время очного предварительного голосования "Единой России" составила 9,5% от общего числа избирателей, или 10,4 миллиона человек.Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах только онлайн.
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россия, александр карелин, единая россия, политика

В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз

12:37 31.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", которое завершилось в воскресенье, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.
В 2016 году явка во время очного предварительного голосования "Единой России" составила 9,5% от общего числа избирателей, или 10,4 миллиона человек.
"Почти 12 млн человек приняли участие, это на 1,5 миллиона больше, чем в 2016 году",- сказал Карелин журналистам.
Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах только онлайн.
 
РоссияАлександр КарелинЕдиная РоссияПолитика
 
 
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