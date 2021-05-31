https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734906259.html

В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз

В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз - РИА Новости, 31.05.2021

В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз

Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", которое завершилось в воскресенье, сообщил председатель федерального... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:37

2021-05-31T12:37

2021-05-31T12:37

россия

александр карелин

единая россия

политика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", которое завершилось в воскресенье, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.В 2016 году явка во время очного предварительного голосования "Единой России" составила 9,5% от общего числа избирателей, или 10,4 миллиона человек.Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах только онлайн.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр карелин, единая россия, политика