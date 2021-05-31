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https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734896679.html
Названы победители праймериз ЕР в Москве среди одномандатников
Названы победители праймериз ЕР в Москве среди одномандатников - РИА Новости, 31.05.2021
Названы победители праймериз ЕР в Москве среди одномандатников
Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, летчик-космонавт, герой России, депутат ГД Роман... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:57
2021-05-31T11:57
единая россия
москва
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, летчик-космонавт, герой России, депутат ГД Роман Романенко, президент центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, телеведущие, представители бизнеса и другие кандидаты набрали больше всего голосов на праймериз партии "Единая Россия" в борьбе за одномандатные округа столицы, следует из официальных данных предварительного голосования.Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн. Как рассказал председатель партии Дмитрий Медведев, всего на праймериз проголосовало свыше 11 миллионов избирателей - примерно 10% от общего числа избирателей в России.Уточняется, что список кандидатов по Бабушкинскому одномандатному избирательному округу в Москве возглавил телеведущий программы "Как устроен мир" на РЕН ТВ Тимофей Баженов, набрав 31,3 тысячи голосов, по Кунцевскому одномандатному избирательному округу лидером стал телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов – за него проголосовало 17,5 тысячи человек.Победителем праймериз по ленинградскому одномандатному избирательному округу стал депутат ГД Алексей Лисовенко (24,7 тыс голосов), по Нагатинскому одномандатному избирательному округу - член Общественной палаты, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева (16,6 тыс голосов), по Новомосковскому одномандатному избирательному округу - депутат ГД Дмитрий Саблин (19 тыс голосов), по Орехово-Борисовскому одномандатному избирательному округу - генеральный директор ООО Сеть социальных аптек "Столички" Евгений Нифантьев (23,3 тыс голосов)Черемушкинский одномандатный избирательный округ "выиграл" президент центра им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Минздрава РФ Александр Румянцев (23,1 тыс голосов), Центральный одномандатный избирательный округ - депутат городского округа Аперян Карен (14,5 тыс голосов).Кроме того, Перовский одномандатный избирательный округ возглавила председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, набрав 25,5 тыс голосов, Преображенский одномандатный избирательный округ - председатель "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка" Татьяна Косаревич, набрав 19,2 тыс голосов.Тушинский одномандатный избирательный округ - ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга (23,1 тыс голосов), Ховринский одномандатный избирательный округ - депутат ГД РФ Ирина Белых (28, 5 тыс), Чертановский одномандатный избирательный округ - летчик-космонавт, герой России, депутат ГД Роман Романенко (24, 8 тыс).
https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734874779.html
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60
единая россия, москва, политика

Названы победители праймериз ЕР в Москве среди одномандатников

11:57 31.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, летчик-космонавт, герой России, депутат ГД Роман Романенко, президент центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, телеведущие, представители бизнеса и другие кандидаты набрали больше всего голосов на праймериз партии "Единая Россия" в борьбе за одномандатные округа столицы, следует из официальных данных предварительного голосования.
Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн. Как рассказал председатель партии Дмитрий Медведев, всего на праймериз проголосовало свыше 11 миллионов избирателей - примерно 10% от общего числа избирателей в России.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 10:22
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
Уточняется, что список кандидатов по Бабушкинскому одномандатному избирательному округу в Москве возглавил телеведущий программы "Как устроен мир" на РЕН ТВ Тимофей Баженов, набрав 31,3 тысячи голосов, по Кунцевскому одномандатному избирательному округу лидером стал телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов – за него проголосовало 17,5 тысячи человек.
Победителем праймериз по ленинградскому одномандатному избирательному округу стал депутат ГД Алексей Лисовенко (24,7 тыс голосов), по Нагатинскому одномандатному избирательному округу - член Общественной палаты, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева (16,6 тыс голосов), по Новомосковскому одномандатному избирательному округу - депутат ГД Дмитрий Саблин (19 тыс голосов), по Орехово-Борисовскому одномандатному избирательному округу - генеральный директор ООО Сеть социальных аптек "Столички" Евгений Нифантьев (23,3 тыс голосов)
Черемушкинский одномандатный избирательный округ "выиграл" президент центра им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Минздрава РФ Александр Румянцев (23,1 тыс голосов), Центральный одномандатный избирательный округ - депутат городского округа Аперян Карен (14,5 тыс голосов).
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 11:55
Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области
Кроме того, Перовский одномандатный избирательный округ возглавила председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, набрав 25,5 тыс голосов, Преображенский одномандатный избирательный округ - председатель "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка" Татьяна Косаревич, набрав 19,2 тыс голосов.
Тушинский одномандатный избирательный округ - ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга (23,1 тыс голосов), Ховринский одномандатный избирательный округ - депутат ГД РФ Ирина Белых (28, 5 тыс), Чертановский одномандатный избирательный округ - летчик-космонавт, герой России, депутат ГД Роман Романенко (24, 8 тыс).
 
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