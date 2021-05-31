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Названы победители праймериз "Единой России" в Москве

Названы победители праймериз "Единой России" в Москве - РИА Новости, 31.05.2021

Названы победители праймериз "Единой России" в Москве

Главный врач городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко возглавила список победителей предварительного голосования "Единой России", второе место занял... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:22

2021-05-31T10:22

2021-05-31T10:22

марьяна лысенко

россия

петр толстой

единая россия

владимир ресин

москва

политика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко возглавила список победителей предварительного голосования "Единой России", второе место занял вице-спикер ГД Петр Толстой, третье - депутат ГД Владимир Ресин, следует из данных, размещенных на официальном сайте праймериз.Предварительное голосование "Единой России" завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн. Как рассказал председатель партии Дмитрий Медведев, всего на праймериз проголосовало свыше 11 миллионов избирателей - примерно 10% от общего числа избирателей в России.Так, Лысенко набрала 358 тысяч голосов, Толстой 347 тысяч, а Ресин - 339 тысяч голосов. Кроме того, в десятку кандидатов по списку вошли депутат Виктор Селиверстов, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, председатель совета ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, депутат ГД Анатолий Выборный, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист России Владимир Машков и директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.Кроме того, Толстой также победил в праймериз партии по Люблинскому одномандатному избирательному округу, набрав более 27 тысяч голосов, а Селиверстов - по Медведковскому одномандатному избирательному округу, за него проголосовало более 25 тысяч избирателей.

https://rsport.ria.ru/20210531/shipulin-1734863990.html

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марьяна лысенко, россия, петр толстой, единая россия, владимир ресин, москва, политика