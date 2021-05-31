В МИД рассказали о судьбе транзита газа через Украину
10:58 31.05.2021 (обновлено: 12:32 31.05.2021)
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Затем, как он отметил, последуют переговоры "Газпрома" с их партнерами в республике.
"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", — пояснил дипломат.
В МИД подчеркнули, что Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа.
"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", — отметил Биричевский.
Он также напомнил, что "Северный поток — 2" — это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в мае заявил, что экономика страны потеряет пять-шесть миллиардов долларов в год в случае запуска "Северного потока — 2". По его словам, в том числе Киев лишится 1,5 миллиарда долларов в случае прекращения Москвой транзита топлива.
"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению поставок газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему российская компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров сырья в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
При этом с октября 2020-го "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительный объем мощностей для транзита топлива в Европу через Украину. В последние месяцы бронирование не превышает 15 миллионов кубометров газа в сутки, несмотря на сохраняющийся повышенный спрос европейских потребителей. С учетом дополнительных мощностей прокачка сырья через республику в среднем составляет сейчас 124 миллиона кубометров в сутки.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются помешать возведению российской магистрали. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas сразу же остановила прокладку. Она возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.