https://ria.ru/20210531/gaz-1734882416.html

В МИД рассказали о судьбе транзита газа через Украину

В МИД рассказали о судьбе транзита газа через Украину - РИА Новости, 31.05.2021

В МИД рассказали о судьбе транзита газа через Украину

Поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:58

2021-05-31T10:58

2021-05-31T12:32

сергей макогон

allseas

матиас крузе

nord stream 2 ag

балтийское море

дания

россия

северный поток — 2

газпром

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Затем, как он отметил, последуют переговоры "Газпрома" с их партнерами в республике.В МИД подчеркнули, что Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа."Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", — отметил Биричевский.Он также напомнил, что "Северный поток — 2" — это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в мае заявил, что экономика страны потеряет пять-шесть миллиардов долларов в год в случае запуска "Северного потока — 2". По его словам, в том числе Киев лишится 1,5 миллиарда долларов в случае прекращения Москвой транзита топлива."Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению поставок газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему российская компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров сырья в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.При этом с октября 2020-го "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительный объем мощностей для транзита топлива в Европу через Украину. В последние месяцы бронирование не превышает 15 миллионов кубометров газа в сутки, несмотря на сохраняющийся повышенный спрос европейских потребителей. С учетом дополнительных мощностей прокачка сырья через республику в среднем составляет сейчас 124 миллиона кубометров в сутки."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются помешать возведению российской магистрали. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas сразу же остановила прокладку. Она возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20210528/ekonomiya-1734629692.html

https://ria.ru/20210528/polsha-1734563619.html

балтийское море

дания

россия

украина

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