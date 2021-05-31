https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html

Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее

Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее - РИА Новости, 31.05.2021

Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее

Фотограф Дмитрий Исхаков в сторис своего Instagram-аккаунта объяснил, почему не может забыть бывшую жену Полину Гагарину. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T21:50

2021-05-31T21:50

2021-05-31T21:50

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полина гагарина

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фотограф Дмитрий Исхаков в сторис своего Instagram-аккаунта объяснил, почему не может забыть бывшую жену Полину Гагарину. Он опубликовал снимок, на котором изображена фотография певицы на билборде. "Непросто, когда бывшая жена — знаменитость. Все время натыкаешься", — считает фотограф. Певица вышла замуж за Исхакова в сентябре 2014 года, в 2017 у них родилась дочь Мия. Подробности развода Гагарина раскрыла в декабре 2020 года. Это не первый брак исполнительницы. С 2007 по 2010 она была расписана с актером Петром Кисловым, от которого в 2007 родила сына Андрея.

https://ria.ru/20210324/gagarina-1602671232.html

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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, развод, полина гагарина