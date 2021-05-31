https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее - РИА Новости, 31.05.2021
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее
Фотограф Дмитрий Исхаков в сторис своего Instagram-аккаунта объяснил, почему не может забыть бывшую жену Полину Гагарину. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:50
2021-05-31T21:50
2021-05-31T21:50
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
развод
полина гагарина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588920680_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_710638d95d8a7f2deda21cc265f4db3c.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фотограф Дмитрий Исхаков в сторис своего Instagram-аккаунта объяснил, почему не может забыть бывшую жену Полину Гагарину. Он опубликовал снимок, на котором изображена фотография певицы на билборде. "Непросто, когда бывшая жена — знаменитость. Все время натыкаешься", — считает фотограф. Певица вышла замуж за Исхакова в сентябре 2014 года, в 2017 у них родилась дочь Мия. Подробности развода Гагарина раскрыла в декабре 2020 года. Это не первый брак исполнительницы. С 2007 по 2010 она была расписана с актером Петром Кисловым, от которого в 2007 родила сына Андрея.
https://ria.ru/20210324/gagarina-1602671232.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588920680_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96af7e8a6e7fcce9ae4327fa483f6714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, звезды, развод, полина гагарина