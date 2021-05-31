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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее - РИА Новости, 31.05.2021
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее
Фотограф Дмитрий Исхаков в сторис своего Instagram-аккаунта объяснил, почему не может забыть бывшую жену Полину Гагарину. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:50
2021-05-31T21:50
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
развод
полина гагарина
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фотограф Дмитрий Исхаков в сторис своего Instagram-аккаунта объяснил, почему не может забыть бывшую жену Полину Гагарину. Он опубликовал снимок, на котором изображена фотография певицы на билборде. "Непросто, когда бывшая жена — знаменитость. Все время натыкаешься", — считает фотограф. Певица вышла замуж за Исхакова в сентябре 2014 года, в 2017 у них родилась дочь Мия. Подробности развода Гагарина раскрыла в декабре 2020 года. Это не первый брак исполнительницы. С 2007 по 2010 она была расписана с актером Петром Кисловым, от которого в 2007 родила сына Андрея.
https://ria.ru/20210324/gagarina-1602671232.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, развод, полина гагарина

Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее

21:50 31.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фотограф Дмитрий Исхаков в сторис своего Instagram-аккаунта объяснил, почему не может забыть бывшую жену Полину Гагарину.
Он опубликовал снимок, на котором изображена фотография певицы на билборде.
© Фото : Instagram @isxakovСкриншот инстаграм-сториз Дмитрия Исхакова
Скриншот инстаграм-сториз Дмитрия Исхакова - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Instagram @isxakov
Скриншот инстаграм-сториз Дмитрия Исхакова
"Непросто, когда бывшая жена — знаменитость. Все время натыкаешься", — считает фотограф.
Певица вышла замуж за Исхакова в сентябре 2014 года, в 2017 у них родилась дочь Мия. Подробности развода Гагарина раскрыла в декабре 2020 года.
Это не первый брак исполнительницы. С 2007 по 2010 она была расписана с актером Петром Кисловым, от которого в 2007 родила сына Андрея.
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 16:41Шоубиз
Бывший муж Гагариной Исхаков впервые рассказал о разводе
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыРазводПолина Гагарина
 
 
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