МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за Меркель и Штайнмайером
10:44 31.05.2021 (обновлено: 11:38 31.05.2021)
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
"Мы не живем в мире плюшевых медведей. И, к сожалению, такое поведение может случаться... Этот потенциальный факт очень серьезный. Надо это проверить", - сказал Бон в эфире радиостанции France Info.
Он не исключил последствий, если информация подтвердится.
"Необходимо проверить, совершили ли наши партнеры в ЕС, Дания, ошибки в сотрудничестве с американским спецслужбами... А затем посмотреть, были ли с американской стороны фактически прослушка, шпионаж за политическими лидерами... Конечно, не надо это принижать это, это очень серьезно... Я не покрываю подобного рода события. Но мы должны проверить... И осудить, если это будет подтверждено", - указал госсекретарь.