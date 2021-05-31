https://ria.ru/20210531/frantsiya-1734879789.html

МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за Меркель и Штайнмайером

МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за Меркель и Штайнмайером - РИА Новости, 31.05.2021

МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за Меркель и Штайнмайером

Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, заявил госсекретарь при МИД Франции... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:44

2021-05-31T10:44

2021-05-31T11:38

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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.Он не исключил последствий, если информация подтвердится."Необходимо проверить, совершили ли наши партнеры в ЕС, Дания, ошибки в сотрудничестве с американским спецслужбами... А затем посмотреть, были ли с американской стороны фактически прослушка, шпионаж за политическими лидерами... Конечно, не надо это принижать это, это очень серьезно... Я не покрываю подобного рода события. Но мы должны проверить... И осудить, если это будет подтверждено", - указал госсекретарь.

https://ria.ru/20210521/zhurnalisty-1733405164.html

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франция

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пеер штайнбрюк, ангела меркель, швеция, франция, норвегия, мид франции‎, сша, в мире, политика