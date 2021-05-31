В Москве появится новый фармзавод
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабочие во время наладки оборудования и подготовки предприятия "Р-Фарм" в Москве к производству вакцины от COVID-19
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" введена в эксплуатацию первая очередь нового фармацевтического комплекса по производству препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции - до 100 миллионов упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность - во втором квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили 1 миллиард рублей, также на предприятии будет создано 260 рабочих мест", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что на первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров.
"После второго этапа территория предприятия увеличится до 5,5 тысячи квадратных метров, а площадь чистых комнат составит 1,8 тысячи квадратных метров. В составе комплекса предусмотрен собственный R&D центр и микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств", - цитирует Прохорова пресс-служба.
По данным пресс-службы, проект реализует резидент столичной ОЭЗ – компания "ОнкоТаргет", специализирующаяся на создании социально значимых препаратов, которые не производятся в России. Большая часть произведенных на заводе лекарств планируют поставлять в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов.