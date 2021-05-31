https://ria.ru/20210531/farmzavod-1734896887.html

В Москве появится новый фармзавод

В Москве появится новый фармзавод - РИА Новости, 31.05.2021

В Москве появится новый фармзавод

На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" введена в эксплуатацию первая очередь нового фармацевтического комплекса по производству препаратов для лечения... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:59

2021-05-31T11:59

2021-05-31T11:59

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" введена в эксплуатацию первая очередь нового фармацевтического комплекса по производству препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции - до 100 миллионов упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность - во втором квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили 1 миллиард рублей, также на предприятии будет создано 260 рабочих мест", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что на первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы, проект реализует резидент столичной ОЭЗ – компания "ОнкоТаргет", специализирующаяся на создании социально значимых препаратов, которые не производятся в России. Большая часть произведенных на заводе лекарств планируют поставлять в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов.

https://realty.ria.ru/20210430/promzony-1730622887.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир ефимов (политик), александр прохоров, экономика