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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210531/farmzavod-1734896887.html
В Москве появится новый фармзавод
В Москве появится новый фармзавод - РИА Новости, 31.05.2021
В Москве появится новый фармзавод
На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" введена в эксплуатацию первая очередь нового фармацевтического комплекса по производству препаратов для лечения... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:59
2021-05-31T11:59
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" введена в эксплуатацию первая очередь нового фармацевтического комплекса по производству препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции - до 100 миллионов упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность - во втором квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили 1 миллиард рублей, также на предприятии будет создано 260 рабочих мест", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что на первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы, проект реализует резидент столичной ОЭЗ – компания "ОнкоТаргет", специализирующаяся на создании социально значимых препаратов, которые не производятся в России. Большая часть произведенных на заводе лекарств планируют поставлять в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов.
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россия, владимир ефимов (политик), александр прохоров, экономика

В Москве появится новый фармзавод

11:59 31.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабочие во время наладки оборудования и подготовки предприятия "Р-Фарм" в Москве к производству вакцины от COVID-19
Рабочие во время наладки оборудования и подготовки предприятия Р-Фарм в Москве к производству вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" введена в эксплуатацию первая очередь нового фармацевтического комплекса по производству препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции - до 100 миллионов упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность - во втором квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили 1 миллиард рублей, также на предприятии будет создано 260 рабочих мест", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что на первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров.
"После второго этапа территория предприятия увеличится до 5,5 тысячи квадратных метров, а площадь чистых комнат составит 1,8 тысячи квадратных метров. В составе комплекса предусмотрен собственный R&D центр и микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств", - цитирует Прохорова пресс-служба.
По данным пресс-службы, проект реализует резидент столичной ОЭЗ – компания "ОнкоТаргет", специализирующаяся на создании социально значимых препаратов, которые не производятся в России. Большая часть произведенных на заводе лекарств планируют поставлять в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровЭкономика
 
 
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