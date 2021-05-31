https://ria.ru/20210531/elektrosnabzhenie-1735297599.html

Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы

Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы - РИА Новости, 02.06.2021

Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы

Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения комплекса для хранения театрального реквизита и музейных фондов в Новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-05-31T12:04

2021-05-31T12:04

2021-06-02T17:04

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городское хозяйство москвы

новая москва

россети московский регион

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения комплекса для хранения театрального реквизита и музейных фондов в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Для надежного энергоснабжения комплекса энергетики "Россети Московский регион" построили распределительную и четыре трансформаторные подстанции, проложили более 9 километров кабельных линий 10 кВ. Энергетическая мощность фондохранилища составила 5,9 МВт", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что выделенной фондохранилищу мощности хватило бы, чтобы обеспечить теплом и светом более 390 загородных домов с электрическим отоплением.Единый складской комплекс для хранения и ремонта декораций и реквизита московских театров открылся в Новой Москве в августе 2020 года. В него переместят оборудование, декорации и реквизит из 26 московских театров.

https://realty.ria.ru/20210524/rosseti-1733687005.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, новая москва, россети московский регион