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Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы
Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы - РИА Новости, 02.06.2021
Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы
Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения комплекса для хранения театрального реквизита и музейных фондов в Новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-05-31T12:04
2021-05-31T12:04
2021-06-02T17:04
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения комплекса для хранения театрального реквизита и музейных фондов в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Для надежного энергоснабжения комплекса энергетики "Россети Московский регион" построили распределительную и четыре трансформаторные подстанции, проложили более 9 километров кабельных линий 10 кВ. Энергетическая мощность фондохранилища составила 5,9 МВт", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что выделенной фондохранилищу мощности хватило бы, чтобы обеспечить теплом и светом более 390 загородных домов с электрическим отоплением.Единый складской комплекс для хранения и ремонта декораций и реквизита московских театров открылся в Новой Москве в августе 2020 года. В него переместят оборудование, декорации и реквизит из 26 московских театров.
https://realty.ria.ru/20210524/rosseti-1733687005.html
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