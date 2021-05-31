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Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы
Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы - РИА Новости, 02.06.2021
Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы
Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения комплекса для хранения театрального реквизита и музейных фондов в Новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-05-31T12:04
2021-06-02T17:04
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новая москва
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения комплекса для хранения театрального реквизита и музейных фондов в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Для надежного энергоснабжения комплекса энергетики "Россети Московский регион" построили распределительную и четыре трансформаторные подстанции, проложили более 9 километров кабельных линий 10 кВ. Энергетическая мощность фондохранилища составила 5,9 МВт", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что выделенной фондохранилищу мощности хватило бы, чтобы обеспечить теплом и светом более 390 загородных домов с электрическим отоплением.Единый складской комплекс для хранения и ремонта декораций и реквизита московских театров открылся в Новой Москве в августе 2020 года. В него переместят оборудование, декорации и реквизит из 26 московских театров.
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городское хозяйство москвы, новая москва, россети московский регион

Россети увеличили энергоснабжение склада с реквизитом театров Москвы

12:04 31.05.2021 (обновлено: 17:04 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнженер в машинном зале подстанции "Елоховская" Московских высоковольтных сетей (МВС) - филиала ПАО "Россети Московский регион"
Инженер в машинном зале подстанции Елоховская Московских высоковольтных сетей (МВС) - филиала ПАО Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения комплекса для хранения театрального реквизита и музейных фондов в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Для надежного энергоснабжения комплекса энергетики "Россети Московский регион" построили распределительную и четыре трансформаторные подстанции, проложили более 9 километров кабельных линий 10 кВ. Энергетическая мощность фондохранилища составила 5,9 МВт", - говорится в сообщении.
В комплексе рассказали, что выделенной фондохранилищу мощности хватило бы, чтобы обеспечить теплом и светом более 390 загородных домов с электрическим отоплением.
Единый складской комплекс для хранения и ремонта декораций и реквизита московских театров открылся в Новой Москве в августе 2020 года. В него переместят оборудование, декорации и реквизит из 26 московских театров.
Сотрудники Россети Московский регион
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