https://ria.ru/20210531/elektroenergiya-1734883883.html

Потребители электроэнергии попросили снизить рост оптовых цен

Потребители электроэнергии попросили снизить рост оптовых цен - РИА Новости, 31.05.2021

Потребители электроэнергии попросили снизить рост оптовых цен

"Сообщество потребителей энергии" просит поручить федеральным органам исполнительной власти представить в правительство комплекс мероприятий по сокращению... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:03

2021-05-31T11:03

2021-05-31T11:03

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Сообщество потребителей энергии" просит поручить федеральным органам исполнительной власти представить в правительство комплекс мероприятий по сокращению темпов роста оптовых цен на электроэнергию, следует из письма ассоциации на имя вице-премьера РФ Александра Новака, с которым ознакомилось РИА Новости."Прошу Вас поддержать предложения ассоциации "Сообщество потребителей энергии" и поручить федеральным органам исполнительной власти представить в правительство Российской Федерации комплекс мероприятий по сокращению темпов роста цены электроэнергии вместе с соответствующими проектами нормативных правовых актов", - пишет ассоциация.Как отмечается в письме, превышение прогнозных уровней инфляции средней ценой оптового энергорынка на 1,63-2,36 процентного пункта в 2021-2022 годах, которое отражено в обновленном прогнозе ФАС, приведет к переплате потребителями энергии суммы в размере около 102,9 миллиарда рублей за два года.А включение в платеж энергорынка различных "надбавок" приведет к дальнейшему превышению темпов роста конечной цены уровня инфляции и переплате потребителей в 2026-2030 годах, добавляет ассоциация."В 2026 году разрыв между контролируемыми параметрами достигнет максимального значения с превышением более, чем в 2,2 раза. Для исключения указанных рисков и предотвращения негативных последствий для экономики РФ целесообразно предусмотреть сокращение и сглаживание роста платежей потребителей энергии", - говорится в письме."Сообщество потребителей энергии" предлагает, в частности, исключить необоснованный "увод" производителями энергии объёмов мощности из объемов предложения на рынке на сутки вперед (искусственное сокращение предложения), утвердить и применять актуализированную методику расчета нормативного уровня балансовой надежности для единой энергосистемы России, создать систему мониторинга и контроля за целевым расходованием дополнительных платежей потребителей, повысить эффективность новых отборов проектов модернизации генерирующих объектов ТЭС, снизить нормы доходности инвесткапитала и увеличения периода поставки мощности новых энергоблоков АЭС относительно действующих договоров.В аппарате Новака сообщили РИА Новости, что получили письмо и изучат его.

https://ria.ru/20210518/elektrichestvo-1732730861.html

https://ria.ru/20210526/ekonalog-1733891521.html

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика