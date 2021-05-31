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Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих - РИА Новости, 31.05.2021
Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T02:09
2021-05-31T08:07
елена соломатина
здоровье - общество
диета
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как работает "правило экватора" и почему некоторые продукты лучше не есть во второй половине дня, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Она напомнила, что уровень активности человеческого организма изменяется в течение дня. Утром все обменные процессы протекают энергично, а во второй половине замедляются. Условную линию, которая разделяет день в соответствии с этими состояниями, называют экватором, объяснила диетолог.По ее словам, у каждого человека свое время прохождения "экватора", оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько он активен."Правило экватора" гласит, что во второй половине дня, когда обменные процессы замедляются, нужно отказаться от высокоэнергетических продуктов, отметила диетолог."Эти продукты еще называют продуктами с высоким гликемическим индексом – способностью повышать уровень глюкозы в крови, соответственно давать энергию. Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает про запас в жир", – сказала Елена Соломатина.Кроме того, избыток энергии ускоряет старение, так как мешает работе соматотропного гормона, который ремонтирует наш организм. Он вырабатывается вечером и ночью, когда мы спим, пояснила врач."Этот гормон в детстве отвечает за рост, а у взрослого человека ремонтирует ткани, хрящи, суставы, сосуды, мышцы, и он же сжигает жир. Для этого нужна энергия: соматотропный гормон берет энергию из жировой ткани, перерабатывает в энергию жир, что нам и надо. Получается, что если мы едим продукты, которые дают нам большое количество энергии, гормон перестает выделяться в достаточном количестве. Как минимум, мы не будем худеть, как максимум гормон перестанет справляться со своими функциями "ремонтника". Получается, мы быстрее стареем", – сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.Во второй половине дня лучше есть продукты с низким гликемическим индексом: нежирное мясо птицы, рыбу, творог, тушеные овощи, посоветовала диетолог.
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/makarony-1734593027.html
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елена соломатина, здоровье - общество, диета, общество

Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих

02:09 31.05.2021 (обновлено: 08:07 31.05.2021)
 
© Depositphotos / AnekДевушка готовит смузи
Девушка готовит смузи - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / Anek
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как работает "правило экватора" и почему некоторые продукты лучше не есть во второй половине дня, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Она напомнила, что уровень активности человеческого организма изменяется в течение дня. Утром все обменные процессы протекают энергично, а во второй половине замедляются. Условную линию, которая разделяет день в соответствии с этими состояниями, называют экватором, объяснила диетолог.
По ее словам, у каждого человека свое время прохождения "экватора", оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько он активен.
"Но, тем не менее, где-то после 15 часов, то есть во второй половине дня, любой организм снижает скорости метаболических процессов. В первой половине дня мы сами более энергичны, наш организм тоже более энергичен, даже если мы находимся в состоянии покоя, он быстрее сжигает энергию, не давая переходить ей в жировой запас", – объяснила Елена Соломатина.
"Правило экватора" гласит, что во второй половине дня, когда обменные процессы замедляются, нужно отказаться от высокоэнергетических продуктов, отметила диетолог.
"Эти продукты еще называют продуктами с высоким гликемическим индексом – способностью повышать уровень глюкозы в крови, соответственно давать энергию. Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает про запас в жир", – сказала Елена Соломатина.
Кроме того, избыток энергии ускоряет старение, так как мешает работе соматотропного гормона, который ремонтирует наш организм. Он вырабатывается вечером и ночью, когда мы спим, пояснила врач.
"Этот гормон в детстве отвечает за рост, а у взрослого человека ремонтирует ткани, хрящи, суставы, сосуды, мышцы, и он же сжигает жир. Для этого нужна энергия: соматотропный гормон берет энергию из жировой ткани, перерабатывает в энергию жир, что нам и надо. Получается, что если мы едим продукты, которые дают нам большое количество энергии, гормон перестает выделяться в достаточном количестве. Как минимум, мы не будем худеть, как максимум гормон перестанет справляться со своими функциями "ремонтника". Получается, мы быстрее стареем", – сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
Во второй половине дня лучше есть продукты с низким гликемическим индексом: нежирное мясо птицы, рыбу, творог, тушеные овощи, посоветовала диетолог.
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