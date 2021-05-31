https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html

В интересах планеты. Россия помогает Китаю добиваться экологических целей

В интересах планеты. Россия помогает Китаю добиваться экологических целей - РИА Новости, 31.05.2021

В интересах планеты. Россия помогает Китаю добиваться экологических целей

Каждый, кто хоть раз бывал в КНР, знает, что такое "индекс загрязнения воздуха" в прогнозе погоды. Страна привыкла к маскам и респираторам задолго до... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:59

2021-05-31T10:59

2021-05-31T10:59

россия-китай: главное

россия

генеральная ассамблея оон

китай

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МОСКВА, 31 мая – Проект "Россия-Китай: Главное". Каждый, кто хоть раз бывал в КНР, знает, что такое "индекс загрязнения воздуха" в прогнозе погоды. Страна привыкла к маскам и респираторам задолго до коронавирусной пандемии, ведь в крупных городах дышится с трудом. На Китай приходится треть всех выбросов углекислого газа в мире – такова цена стремительного развития и индустриализации, главным "двигателем" которой был уголь. Однако Поднебесная намерена "позеленеть". Как именно – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Амбициозная задачаПандемия коронавируса убедила даже закоренелых скептиков: стремление человека жить в комфорте вредит природе. Так, из-за остановки крупнейших мировых экономик резко сократились потребление энергии и выбросы СО2 в атмосферу. По некоторым данным, только в Китае за первые семь недель после нового года по лунному календарю в 2020 году выбросы уменьшились на 18%.КНР первая вышла из коронакризиса. К лету 2020 года наладилось и производство, и потребление. На фоне стремительного восстановления председатель Си Цзиньпин объявил на Генассамблее ООН в сентябре об амбициозных целях: страна достигнет пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060-му. Это означает, что производства либо станут совсем чистыми, либо компенсируют CO2 за счет технологий поглощения из атмосферы. Си Цзиньпин к тому же призвал к "зеленому восстановлению мировой экономики в посткоронавирусную эпоху".Это произвело сенсацию, намерения Пекина оценили во всех мировых столицах. Однако возникли и вопросы, ведь в таком случае крупнейшему развивающемуся государству предстоит перестроить структуру огромной экономики. Как же совместить необходимый для поддержания стабильности экономический рост и защиту экологии?На пути к целиВажнейший шаг – снизить зависимость от ископаемого топлива: нефти, угля, природного газа. Их должны заменить чистые источники энергии: солнечные батареи, гидро- и атомные электростанции. В то же время, вместо обычных автомобилей появятся электрокары.И Китай делает заметные успехи. Так, сегодня выбросы CO2 почти вполовину меньше, чем в 2005 году – задача снизить их на 40-45% за 15 лет выполнена.К тому же, Китай занимает первое место в мире по установленной мощности в гидро-, ветро- и фотоэлектрической энергетике. Более того, за счет Поднебесной в прошлом году зафиксировали рекорд мощности возобновляемой энергетики в мире – на КНР пришлось более половины. Тренд продолжается: за первый квартал 2021 года установленная мощность возобновляемых источников энергии выросла на 9,5% год к году. При этом ветряные установки прибавили 34,6%, солнечные –24,3% по сравнению с 2020 годом.Китайские власти хотят развивать солнечную электроэнергию, сделать отрасль более конкурентоспособной. Результаты уже есть: средняя рыночная цена "солнечного" кВт/ч – 38 долларов, а "угольного" – 35 долларов, свидетельствуют данные аналитиков.Вместе с РоссиейЭкология и климат – важный пункт российско-китайского сотрудничества. Президент России Владимир Путин отмечал, что энергетика – одна из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер взаимодействия двух стран. Объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов – значимая доля рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов, указывал председатель КНР Си Цзиньпин на Российско-китайском энергетическом форуме в 2019 году. Мероприятие проводится по инициативе глав государств.В мае в рамках двустороннего проекта приступили к строительству седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу". На торжественной церемонии, правда, в формате онлайн, присутствовали руководители государств. Как отмечают наблюдатели, у российско-китайского взаимодействия в области борьбы с изменением климата большое будущее. Некоторые скептически относятся к амбициозным планам Пекина – слишком уж масштабные преобразования требуются. Но политическая воля на это точно есть. Иначе власти не стали бы делать столь громких заявлений. В успехе Китая заинтересованы не только его ближайшие партнеры, но и все человечество.

https://ria.ru/20210420/energopotreblenie-1729070586.html

https://ria.ru/20210508/kitay-1731467804.html

https://ria.ru/20210315/glazev-1601210497.html

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китай

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россия, генеральная ассамблея оон, китай, оон