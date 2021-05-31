Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html
В интересах планеты. Россия помогает Китаю добиваться экологических целей
В интересах планеты. Россия помогает Китаю добиваться экологических целей - РИА Новости, 31.05.2021
В интересах планеты. Россия помогает Китаю добиваться экологических целей
Каждый, кто хоть раз бывал в КНР, знает, что такое "индекс загрязнения воздуха" в прогнозе погоды. Страна привыкла к маскам и респираторам задолго до... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:59
2021-05-31T10:59
россия-китай: главное
россия
генеральная ассамблея оон
китай
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881471_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_6c548642284c18ca9020cac11ce444bd.jpg
МОСКВА, 31 мая – Проект "Россия-Китай: Главное". Каждый, кто хоть раз бывал в КНР, знает, что такое "индекс загрязнения воздуха" в прогнозе погоды. Страна привыкла к маскам и респираторам задолго до коронавирусной пандемии, ведь в крупных городах дышится с трудом. На Китай приходится треть всех выбросов углекислого газа в мире – такова цена стремительного развития и индустриализации, главным "двигателем" которой был уголь. Однако Поднебесная намерена "позеленеть". Как именно – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Амбициозная задачаПандемия коронавируса убедила даже закоренелых скептиков: стремление человека жить в комфорте вредит природе. Так, из-за остановки крупнейших мировых экономик резко сократились потребление энергии и выбросы СО2 в атмосферу. По некоторым данным, только в Китае за первые семь недель после нового года по лунному календарю в 2020 году выбросы уменьшились на 18%.КНР первая вышла из коронакризиса. К лету 2020 года наладилось и производство, и потребление. На фоне стремительного восстановления председатель Си Цзиньпин объявил на Генассамблее ООН в сентябре об амбициозных целях: страна достигнет пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060-му. Это означает, что производства либо станут совсем чистыми, либо компенсируют CO2 за счет технологий поглощения из атмосферы. Си Цзиньпин к тому же призвал к "зеленому восстановлению мировой экономики в посткоронавирусную эпоху".Это произвело сенсацию, намерения Пекина оценили во всех мировых столицах. Однако возникли и вопросы, ведь в таком случае крупнейшему развивающемуся государству предстоит перестроить структуру огромной экономики. Как же совместить необходимый для поддержания стабильности экономический рост и защиту экологии?На пути к целиВажнейший шаг – снизить зависимость от ископаемого топлива: нефти, угля, природного газа. Их должны заменить чистые источники энергии: солнечные батареи, гидро- и атомные электростанции. В то же время, вместо обычных автомобилей появятся электрокары.И Китай делает заметные успехи. Так, сегодня выбросы CO2 почти вполовину меньше, чем в 2005 году – задача снизить их на 40-45% за 15 лет выполнена.К тому же, Китай занимает первое место в мире по установленной мощности в гидро-, ветро- и фотоэлектрической энергетике. Более того, за счет Поднебесной в прошлом году зафиксировали рекорд мощности возобновляемой энергетики в мире – на КНР пришлось более половины. Тренд продолжается: за первый квартал 2021 года установленная мощность возобновляемых источников энергии выросла на 9,5% год к году. При этом ветряные установки прибавили 34,6%, солнечные –24,3% по сравнению с 2020 годом.Китайские власти хотят развивать солнечную электроэнергию, сделать отрасль более конкурентоспособной. Результаты уже есть: средняя рыночная цена "солнечного" кВт/ч – 38 долларов, а "угольного" – 35 долларов, свидетельствуют данные аналитиков.Вместе с РоссиейЭкология и климат – важный пункт российско-китайского сотрудничества. Президент России Владимир Путин отмечал, что энергетика – одна из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер взаимодействия двух стран. Объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов – значимая доля рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов, указывал председатель КНР Си Цзиньпин на Российско-китайском энергетическом форуме в 2019 году. Мероприятие проводится по инициативе глав государств.В мае в рамках двустороннего проекта приступили к строительству седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу". На торжественной церемонии, правда, в формате онлайн, присутствовали руководители государств. Как отмечают наблюдатели, у российско-китайского взаимодействия в области борьбы с изменением климата большое будущее. Некоторые скептически относятся к амбициозным планам Пекина – слишком уж масштабные преобразования требуются. Но политическая воля на это точно есть. Иначе власти не стали бы делать столь громких заявлений. В успехе Китая заинтересованы не только его ближайшие партнеры, но и все человечество.
https://ria.ru/20210420/energopotreblenie-1729070586.html
https://ria.ru/20210508/kitay-1731467804.html
https://ria.ru/20210315/glazev-1601210497.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881471_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd47f02f17a4054c3cf3603c1de6d008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральная ассамблея оон, китай, оон

В интересах планеты. Россия помогает Китаю добиваться экологических целей

10:59 31.05.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanДевушка в защитной маске в Пекине на фоне строящихся зданий
Девушка в защитной маске в Пекине на фоне строящихся зданий - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – Проект "Россия-Китай: Главное". Каждый, кто хоть раз бывал в КНР, знает, что такое "индекс загрязнения воздуха" в прогнозе погоды. Страна привыкла к маскам и респираторам задолго до коронавирусной пандемии, ведь в крупных городах дышится с трудом. На Китай приходится треть всех выбросов углекислого газа в мире – такова цена стремительного развития и индустриализации, главным "двигателем" которой был уголь. Однако Поднебесная намерена "позеленеть". Как именно – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Амбициозная задача

Ветряная электростанция в Китае - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:25Россия-Китай: Главное
КНР повысит долю энергии солнца и ветра в энергопотреблении до 16,5%
Пандемия коронавируса убедила даже закоренелых скептиков: стремление человека жить в комфорте вредит природе. Так, из-за остановки крупнейших мировых экономик резко сократились потребление энергии и выбросы СО2 в атмосферу. По некоторым данным, только в Китае за первые семь недель после нового года по лунному календарю в 2020 году выбросы уменьшились на 18%.
КНР первая вышла из коронакризиса. К лету 2020 года наладилось и производство, и потребление. На фоне стремительного восстановления председатель Си Цзиньпин объявил на Генассамблее ООН в сентябре об амбициозных целях: страна достигнет пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060-му. Это означает, что производства либо станут совсем чистыми, либо компенсируют CO2 за счет технологий поглощения из атмосферы. Си Цзиньпин к тому же призвал к "зеленому восстановлению мировой экономики в посткоронавирусную эпоху".
Это произвело сенсацию, намерения Пекина оценили во всех мировых столицах. Однако возникли и вопросы, ведь в таком случае крупнейшему развивающемуся государству предстоит перестроить структуру огромной экономики. Как же совместить необходимый для поддержания стабильности экономический рост и защиту экологии?
Углеперерабатывающий завод в Хэцзине в провинции Шаньси в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 10:37Россия-Китай: Главное
Природа традиций: путь Китая к низкоуглеродному будущему

На пути к цели

Важнейший шаг – снизить зависимость от ископаемого топлива: нефти, угля, природного газа. Их должны заменить чистые источники энергии: солнечные батареи, гидро- и атомные электростанции. В то же время, вместо обычных автомобилей появятся электрокары.
И Китай делает заметные успехи. Так, сегодня выбросы CO2 почти вполовину меньше, чем в 2005 году – задача снизить их на 40-45% за 15 лет выполнена.
К тому же, Китай занимает первое место в мире по установленной мощности в гидро-, ветро- и фотоэлектрической энергетике. Более того, за счет Поднебесной в прошлом году зафиксировали рекорд мощности возобновляемой энергетики в мире – на КНР пришлось более половины.
Тренд продолжается: за первый квартал 2021 года установленная мощность возобновляемых источников энергии выросла на 9,5% год к году. При этом ветряные установки прибавили 34,6%, солнечные –24,3% по сравнению с 2020 годом.
Китайские власти хотят развивать солнечную электроэнергию, сделать отрасль более конкурентоспособной. Результаты уже есть: средняя рыночная цена "солнечного" кВт/ч – 38 долларов, а "угольного" – 35 долларов, свидетельствуют данные аналитиков.
Советник президента РФ Сергей Глазьев на форуме Финансового университета Ловушка новой нормальности - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 10:43Россия-Китай: Главное
Сергей Глазьев: торговля с Китаем - локомотив экономического роста

Вместе с Россией

Экология и климат – важный пункт российско-китайского сотрудничества. Президент России Владимир Путин отмечал, что энергетика – одна из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер взаимодействия двух стран. Объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов – значимая доля рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов, указывал председатель КНР Си Цзиньпин на Российско-китайском энергетическом форуме в 2019 году. Мероприятие проводится по инициативе глав государств.
В мае в рамках двустороннего проекта приступили к строительству седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу". На торжественной церемонии, правда, в формате онлайн, присутствовали руководители государств. Как отмечают наблюдатели, у российско-китайского взаимодействия в области борьбы с изменением климата большое будущее. Некоторые скептически относятся к амбициозным планам Пекина – слишком уж масштабные преобразования требуются. Но политическая воля на это точно есть. Иначе власти не стали бы делать столь громких заявлений. В успехе Китая заинтересованы не только его ближайшие партнеры, но и все человечество.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияГенеральная Ассамблея ООНКитайООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
Лента новостейМолния