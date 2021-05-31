https://ria.ru/20210531/donbass-1734990510.html

Женщина подорвалась на боеприпасе в Донбассе, сообщили в ЛНР

Женщина подорвалась на боеприпасе в Донбассе, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2021

Женщина подорвалась на боеприпасе в Донбассе, сообщили в ЛНР

Женщина подорвалась на боеприпасе украинских силовиков на окраине Первомайска, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:39

2021-05-31T18:39

2021-05-31T18:39

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Женщина подорвалась на боеприпасе украинских силовиков на окраине Первомайска, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что 11 и 12 мая зафиксировали обстрел Первомайска и близлежащих населенных пунктов.В пресс-службе уточнили, что пострадавшая доставлена в центральную городскую больницу Первомайска."Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны и при обнаружении взрывоопасных предметов, ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры", - дополнил представитель пресс-службы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210531/donbass-1734966979.html

https://ria.ru/20210531/donbass-1734928307.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире