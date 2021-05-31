Женщина подорвалась на боеприпасе в Донбассе, сообщили в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Женщина подорвалась на боеприпасе украинских силовиков на окраине Первомайска, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что 11 и 12 мая зафиксировали обстрел Первомайска и близлежащих населенных пунктов.
"На окраине населенного пункта Первомайск при проведении земельных работ в результате детонации боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками во время обстрела 12 мая текущего года, получила осколочное ранение мирная жительница 1959 года рождения", - сообщил представитель оборонного ведомства республики.
В пресс-службе уточнили, что пострадавшая доставлена в центральную городскую больницу Первомайска.
"Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны и при обнаружении взрывоопасных предметов, ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры", - дополнил представитель пресс-службы.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.